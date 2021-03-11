CHP'li Mehmet Bekaroğlu TBMM kürsüsünden seslendi: HDP’yi kapatmak duygusal kopuşa yol açar

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, HDP'yi kapatmanın Kürtlerde bir duygusal kopuşa neden olacağını söyledi.

TBMM'de 'Şiddetsiz siyaset' başlığıyla gündem dışı konuşma yapan Bekaroğlu, 'Kürt meselesinin' çözülmesi gerektiğine vurgu yaparak HDP'nin kapatılmasının Kürtlerde bir duygusal kopuşa neden olacağını söyledi. AKP sıralarına da seslenen Bekaroğlu, "İstiklal Marşı'nı bile kavganın aracı haline getiriyorsunuz" diyerek "Barış olmadan Cumhuriyet'in 2. yüzyıl'ı sıkıntılı olur" diye konuştu.

Terörle mücadelede edilmek isteniyorsa öncelikle Kürt sorunun konuşulmasının önünü açılması gerektiğini ifade eden Bekaroğlu, "Bunu yapmıyorsanız siz terörle mücadele etmiyorsunuz. Burada benim partimi de eleştiriyorum. Burada kalkıp terör üzerinden at yarıştırıyoruz. Terörü iç politikanın malzemesi yapmak HDP'yi kapatmaktan geçmiyor" dedi.