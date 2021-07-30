CHP'li Mahmut Tanal paylaştı: Elektrik faturaları toplu halde cami avlusuna bırakıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi’nde vatandaşlar, cenaze için gittikleri cami avlusunda mahalle sakinleri adına kesilmiş toplu faturalarla karşılaştı. Daha önce Şanlıurfa’da “hayali fatura kesildiği” iddiasını Meclis’e taşıyan CHP’li Mahmut Tanal, “Ben de şaşkınım” dedi, vatandaşların kendisine gönderdiği video ve fotoğrafları paylaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, memleketi Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde Kısas Mahallesi’nde oturan vatandaşlar adına düzenlenmiş elektrik faturalarının toplu halde cami avlusuna bırakılmış vaziyette bulunduğunu duyurdu.

Vatandaşların deste deste faturalar içinde isimlerini aradığı anlara ait video ve fotoğrafları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Tanal, cenaze için mezarlığın yanı başındaki Hz. Amine Camisi’ne gelen hemşerilerinin, avluda DEDAŞ personelinin kestiği faturalarla karşılaştığını belirtti.

"Ben de şaşkınım"

Daha önce Şanlıurfa’da “hayali fatura kesildiği” iddiasını Meclis gündemine taşıdığını, fatura örnekleri eşliğinde “Sayaç okumadan pırasa keser gibi elektrik faturası kesildiği” çıkışında bulunduğunu hatırlatan Tanal, “Sayaçlara bakılmadan cami avlusuna bırakılan elektrik faturaları karşısında şahsen ben de şaşkınım!” ifadelerini kullandı.

"Sistem bozuk" savunması

Tanal, vatandaşların Hz. Amine Camisi’nin avlusundaki faturalara ilişkin aradıkları özel elektrik şirketi DEDAŞ’ın yetkililerinin, “Sistemin bozuk olduğu” savunmasında bulunduğunu aktardı.

Tebligat Kanunu'na aykırı

Faturaların cami avlusuna bırakılmasının Tebligat Kanunu’na aykırı olduğunu vurgulayan Tanal, şunları yazdı:

"Tebligat Kanunu’na göre bildirim, öncelikle ikametinde vatandaşın kendisine yapılır. Şayet adreste ulaşılmazsa evrak muhtarlığa bırakılır. Bizim haberimiz olmadan yeni bir uygulamaya mı geçildi? Bundan sonra tebligatlar, bildirimler muhtarlıklar yerine cami avlularında mı yapılacak? Vatandaş resmi evraka ulaşmak için cami avlusunu mu kontrol edecek? Elektrik faturalarına ilişkin bu trajikomik hadise hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan, Adalet Bakanlığı’ndan açıklama bekliyoruz.”