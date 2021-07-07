CHP'li Mahmut Tanal, Dicle'ye atık su bırakıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Doğu Masası çalışmaları kapsamında bulunduğu Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri’ne kanalizasyon atığı bırakıldığı gördü. Tanal, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şırnak’ın Cizre ilçesine ziyareti sırasında; Dicle Nehri’ne birçok noktadan bağlanan borular aracılığı ile kanalizasyon atığı bırakıldığını belirledi. Tanal, bunun üzerine; Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Tanal, dilekçesinde; Anayasa’nın “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” hükmünü içeren 56. maddesine vurgu yaptı. Dilekçe şöyle:

“Yaptığımız inceleme sırasında Cizre ilçesinde Nur Mahallesi ve Yafes Mahallesi’nde toplanan kanalizasyon atıkları, hiçbir işlem ve filtre yapılmadan Dicle Nehri’ne akıtıldığı tespit edilmiştir. Bu eylem nedeniyle hem çevre kirliliği oluşmakta hem de nehirde yaşayan canlı çeşitliliği zarar görmektedir. Yaşanan çevre felaketi nedeniyle çevrede oluşan zararlardan dolayı yapılacak soruşturma sonucunda tespit edilecek sorumlular hakkında şikayetçiyim.”

Şikayet dilekçesinde, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin “Atıksu Toplama ve Bertaraf Yükümlülüğü” başlıklı 43. maddesini anımsatan Tanal, “Belediyelerin atık su arıtma tesisinin kurulmasıyla ilgili iş temin planındaki taahhütlerini mücbir sebepler dışında yerine getirmedikleri takdirde belediye başkanları hakkında da Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunabildiğine” dikkat çekti.

"Vatandaşın sağlıklı çevrede yaşama hakkı ihlal ediliyor"

Suç duyurusu sonrasında kanalizasyon atıklarının bırakıldığı Dicle Nehri kıyısına giden Mahmut Tanal burada yaptığı açıklamada, şahit olduğu manzara karşısında isyan ettiğini belirterek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Dicle Nehri’nde canlılar ölüyor. İnsanların sağlığıyla oynanıyor. Dicle’nin suyuyla meyve ve sebze sulaması yapılıyor. Bölgede kirli sular nedeniyle kanser oranı çok yüksek. Şahit olduğum manzara karşısında isyan ediyorum! Vatandaşın temiz ve sağlıklı çevrede yaşama hakkı ihlal ediliyor.”