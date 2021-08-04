CHP’li Kaya THK’ya gitti: “Yok” dedikleri uçakları bulduk!

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Türk Hava Kurumu'nun Ankara Etimesgut'taki Meydan İşletme Müdürlüğü'ne giderek, "Yok” dedikleri uçakları bulduk!" diye konuştu.

Türkiye 1 haftadır yangınlarla mücadele ediyor. Yangınlara müdahalede Türk yangın uçaklarının olmaması ise tartışma yaratıyor.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ise tartışmaya Türk Hava Kurumu'nun Ankara Etimesgut'taki Meydan İşletme Müdürlüğü'ne gidip "Yok” dedikleri uçakları bulduk!" diyerek dahil oldu.

Kaya, şunları dile getirdi:

"Ankara milletvekillerimizle birlikte Ankara Etimesgut Meydan İşletme Müdürlüğü'nün önündeyiz. Son günlerde bir video dolaşıyor. THK'nin çevre ülkelerdeki yangınlara müdahale eden, gurur duyduğumuz uçakları vardı. Şimdi o uçaklarla ilgili şayialar dolaşıyor. Arkadaşlar bakın hemen arkamızda, Sayın Cumhurbaşkanı ve Orman Bakanı dedi ya "Uçak yok", uçakların üstünden Orman Genel Müdürlüğü yazıyor. 5 tane uçağımız burada atıl vaziyette duruyor. Bugün Türkiye cayır cayır yanıyor. Durum bu iken bu uçaklar neden burada atıl vaziyette duruyor? Bu uçaklar neden kullanılmıyor? Bunun cevabını versinler. O uçaklar bugün kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak? Yönetenler aciz! O nedenle bu uçaklarımız burada çürümeye terk edilmiş durumda."