CHP’li Kaya: Saat 02:15 Saray’ın ışıkları gecenin bu saatinde tamamen yanık her taraf ışıl ışıl

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Ankara’da; Cumhurbaşkanlığı yakınlarında, “Şu an gece saat 02:15. Saray’ın ışıkları gecenin bu saatinde tamamen yanık durumda. Işıl ışıl her taraf. Onlar itibardan tasarruf etmiyor belki ama yoksul insanlar evlerinde televizyon ışığıyla oturuyor. Saray’ın ışıkları sabahlara kadar böyle yanıyor” açıklamasını yaptı.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, gece saat 02.15’te Ankara’da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin yakınlarında açıklama yaptı. Kaya, paylaştığı videoda şunları söyledi:

“Şu an gece saat 02:15. Havaalanından evime doğru giderken, Saray’ın; Sayın Cumhurbaşkanının ve AKP yetkililerinin ifadesiyle Külliye’nin önünden geçerken bir durum dikkatimi çekti. Bakın hemen arkamda Saray görünüyor ve Saray’ın ışıkları gecenin bu saatinde tamamen yanık durumda. Işıl ışıl her taraf.

Trabzon’daydım Trabzon’dan geliyorum. Sokakta, ilçelerde, esnaf gezilerinde gördüğüm hemşehrilerim elektrik faturalarını bana gösterip isyan ettiler. Esnafın dükkanına girdim. Esnaf elektrik pahalılığı nedeniyle, o yüksek faturalar nedeniyle dükkanda karanlık içinde oturuyor. Birçok esnaf buzdolabını kapatmış, birçok esnaf buz gibi dükkanda oturuyordu. Niye? Yüksek elektrik faturaları nedeniyle. O esnaf tasarruf yapmak için bu tedbirleri alırken, ülkeyi yönetenler işte burada şatafatın, lüksün, sefanın içinde ışıl ışıl saraylarda oturmaya devam ediyor."