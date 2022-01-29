T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP’li Kaya: Saat 02:15 Saray’ın ışıkları gecenin bu saatinde tamamen yanık her taraf ışıl ışıl

"Onlar itibardan tasarruf etmiyor belki ama yoksul insanlar evlerinde televizyon ışığıyla oturuyor"

29 Ocak 2022 17:27

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Ankara’da; Cumhurbaşkanlığı yakınlarında, “Şu an gece saat 02:15. Saray’ın ışıkları gecenin bu saatinde tamamen yanık durumda. Işıl ışıl her taraf. Onlar itibardan tasarruf etmiyor belki ama yoksul insanlar evlerinde televizyon ışığıyla oturuyor. Saray’ın ışıkları sabahlara kadar böyle yanıyor” açıklamasını yaptı.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, gece saat 02.15’te Ankara’da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin yakınlarında açıklama yaptı. Kaya, paylaştığı videoda şunları söyledi:

Şu an gece saat 02:15. Havaalanından evime doğru giderken, Saray’ın; Sayın Cumhurbaşkanının ve AKP yetkililerinin ifadesiyle Külliye’nin önünden geçerken bir durum dikkatimi çekti. Bakın hemen arkamda Saray görünüyor ve Saray’ın ışıkları gecenin bu saatinde tamamen yanık durumda. Işıl ışıl her taraf.

Trabzon’daydım Trabzon’dan geliyorum. Sokakta, ilçelerde, esnaf gezilerinde gördüğüm hemşehrilerim elektrik faturalarını bana gösterip isyan ettiler.  Esnafın dükkanına girdim. Esnaf elektrik pahalılığı nedeniyle, o yüksek faturalar nedeniyle dükkanda karanlık içinde oturuyor. Birçok esnaf buzdolabını kapatmış, birçok esnaf buz gibi dükkanda oturuyordu. Niye? Yüksek elektrik faturaları nedeniyle. O esnaf tasarruf yapmak için bu tedbirleri alırken, ülkeyi yönetenler işte burada şatafatın, lüksün, sefanın içinde ışıl ışıl saraylarda oturmaya devam ediyor."

 

 

CHPSarayAhmet KayaCumhurbaşkanlığıKülliyeElektrik

Diğer Videolar

Traktörü ile 'drift' yaparken canından oluyordu

İşe giderken kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Savaş karşıtı Ruslar | "Türkiye'ye geldim çünkü normal hayatımı sürdürememeye başladım"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Mart 2022

Güldür Gürdür'den müzik yasağına gönderme

Mustafa Sarıgül: Acun'un yolunu açtım

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24