CHP'li Kaya MEB'e gitti; "Kapıya bu kilidi vuran Mahmut Özer’in zihniyetidir"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sırasında kapıların kilitlendiği Milli Eğitim Bakanlığı’na gitti. Kaya, aynı kapının yine kilitli olduğunu açıkladı. Kaya, "Kapıya bu kilidi vuran Mahmut Özer’in zihniyetidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mülakat mağdurlarının sorunlarını dile getirmek için Milli Eğitim Bakanlığı’na gitmiş, ancak bakanlık giriş kapısı kilitli olduğu görülmüştü. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, bugün Milli Eğitim Bakanlığı’nın önüne gitti. Kaya, şunları söyledi:

"Buradan Mahmut Özer'e de bir çağrım var..."

“Milli Eğitim Bakanlığı önündeyiz. Sayın Abdülkadir Selvi. Hani demiştin ya ‘CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu buraya geldiğinde korumalar istemiş, Milli Eğitim Bakanlığı da bunun için kilit vurdu.’ Milli Eğitim Bakanlığı önüne gelen personel de giremiyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu çok oldu gideli, gelmeyecek, içeri girmeyecek. Sayın Abdülkadir Selvi gerçekleri açıkla üstünü örtmeye çalışma.

Bu ayıp Milli Eğitim Bakanlığı’na yakışmıyor. Burası bir eğitim kurumuna hizmet eden bir Bakanlık. Kapıya bu kilidi vuran Mahmut Özer’in zihniyetidir. Buradan Mahmut Özer'e de bir çağrım var. Yarın çocuklar karne alacak. Öğretmenler kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için öğütler verecek. Sen bu davranışınla devam ettiğin mühletçe öğrenciye söyleyeceğin hiçbir şey yok.”

Kaynak: ANKA