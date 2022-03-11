CHP'li Kaya: Hoca beni AKP'li vekil sanarak, 'Cuma hutbelerinde siyaset yapılıyor, bu doğru değil, Reis’e anlatın' dedi

CHP'li milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM'de yaptığı konuşmada Ankara'nın Keçiören ilçesinde gittiği Kuran kursunda, bir hocanın kendisini AKP'li milletvekili sanarak "Çocuklarımız dinden uzaklaşıyor. Reis’e söyleyin Cuma hutbelerinde siyaset yapılıyor, bu doğru değil" dediğini aktardı.

Yaşadıklarını Meclis kürsüsünden paylaşan Kaya, sosyal medyadan da şu açıklamada bulundu:

“Keçiören’de bir kuran kursuna taziyeye gittim. Kuran kursu hocası beni AKP Milletvekili sanarak: 'Cuma hutbelerinde siyaset yapılıyor, bu doğru değil. Reis’e bunu anlatın' dedi. Değerli Hocam sözünüzü Meclis kürsüsünden, [email protected]’a ve AKP Milletvekillerine ulaştırdım.”