CHP'li Kaya'dan Özer ve Ersoy'a: Köy enstitüsü binalarının korunması için bugüne kadar hangi işlemleri yapmıştır?

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, köy enstitüsü binalarının tamamen çürümeye terk edildiğini, içerisindeki kitaplardan laboratuvarlara kadar her şeyin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a “Köy Enstitüsü binalarının korunması için bugüne kadar hangi işlemleri yapmıştır? ” diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 21 köy enstitüsünün durumunu TBMM gündemine taşıdı. Her bir köy enstitüsü için ayrı olmak üzere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergeleri veren Kaya, şu açıklamayı yaptı:

"Eğitim öğretim için köy enstitüleri modelini hayata geçiren Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları Türkiye’nin aydınlanma yolunda önemli bir adım atmıştı. Ne yazık ki üzülerek belirtmek isterim. 1954 yılında kapatılan köy enstitüleri, bugüne kadar hem fikriyat olarak hem de fiziki olarak yok olmakla karşı karşıya bırakılmış. AKP iktidarının 20 yılında köy enstitüleri binaları tamamen çürümeye terk edilmiş, içerisindeki kitaplardan laboratuvarlara, laboratuvarlarda kullanılan malzemelere kadar her şey yok edilmekle karşı karşıya. İşte biz, bu nedenle ‘çözüm köy enstitüsü’ başlığıyla bir çalışma yürütüyoruz. 21 köy enstitüsünün mevcut durumunun ne olduğunu ayrı ayrı soru önergesiyle hem Milli Eğitim Bakanlığı’na hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sorduk. 21 soru önergesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, 21 soru önergesi de Milli Eğitim Bakanlığı’na verdik. Yani 42 soru önergesi verdik. Buradan hem Milli Eğitim Bakanı'na hem de Kültür ve Turizm Bakanı'na çağrıda bulunuyorum: Yazılı soru önergemize 15 gün içerisinde yanıt verin. Bu köy enstitülerinin durumunu Türkiye’nin gündemine yeniden getireceğiz. Çünkü Bizanslılardan, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan kalan tüm tarihi eserleri koruyoruz, korumamız gerekir. Ama genç Cumhuriyet'in eğitim devriminin önderliğini yapmış olan köy enstitülerinin yok olmasına asla göz yummayacağız ve izin vermeyeceğiz." (ANKA)