CHP’li Kaya’dan Bakan Soylu’ya: Bugüne kadar kaç Suriyeliye vatandaşlık hakkı verilmiştir?

13 Nisan 2022 13:21
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Kaya, soru önergesinde bugüne kadar kaç Suriyeliye vatandaşlık verildiğini, verilen vatandaşlıkların yıllara göre dağılımını, son 10 yılda verilen vatandaşlık sayısını ve yıllara göre dağılımını sordu.
Kaya, ayrıca önergesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “15 bin Suriyelinin Bartın'a getirilerek ikametlerinin onaylatıldığı iddiaları doğru mudur? 2022 yılında Suriyelilere verilen vatandaşlık sayısı kaçtır? Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelilerin toplam sayısı kaçtır? Kaçak yollardan Türkiye’ye giren Suriyeli sayısı bilinmekte midir? Sayısı kaçtır? Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısı kaçtır? Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yaş dağılımı nasıldır? Erkek ve kadın sayısı kaçtır? Çalışma izni verilen Suriyeli sığınmacı sayısı kaçtır?” sorularını yöneltti.
Kaynak: ANKA
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