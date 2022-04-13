CHP’li Kaya’dan Bakan Soylu’ya: Bugüne kadar kaç Suriyeliye vatandaşlık hakkı verilmiştir?

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Kaya, soru önergesinde bugüne kadar kaç Suriyeliye vatandaşlık verildiğini, verilen vatandaşlıkların yıllara göre dağılımını, son 10 yılda verilen vatandaşlık sayısını ve yıllara göre dağılımını sordu.