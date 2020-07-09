CHP'li Kadıgil: Z Kuşağından korkmakta haklısınız; bir başarıları olacak, sizi yollayacaklar

Genel Kurul'da İYİ Parti'nin, "Z kuşağının sorunlarına" ilişkin araştırma önergesi ele alınırken konuşan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, hükümete "Z Kuşağından korkuyorsunuz. Haklısınız çünkü sizi bu Z kuşağı yollayacak" dedi.

Gençlerin borçla doğduğunu, yüzde 75'inin işsiz olduğunu ve bu sorunlar için hükümetin bir çözümünün olmadığını ifade eden Kadıgil, "4+4+4 sınav sistemiyle, canını otelcinin cebinden daha kıymetsiz gördüğünüz yaklaşımlarınızla sizi sırtını döndü bu çocuklar. Bu yüzden korkuyorsunuz. Korkun haklısınız. Çünkü bir başarıları olacak ve sizi bu Z kuşağı yollayacak" diye konuştu.

Erdoğan sosyal medya ile ilgili ne demişti?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızı Esra Albayrak’a yönelik cinsiyetçi hakaretlerin ardından partisinin bir toplantısında şunları söylemişti:

"Son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün, hem de organize saldırıların kolaylaşmasının rolü vardır. Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz."