CHP'li Kadıgil: Kadının katledilmesine sebep olan hiçbir devlet görevlisi yargılanmıyor

Bütçe görüşmelerinden sonra çalışmalarına ara veren TBMM dün ilk Genel Kurul toplantısını gerçekleştirirken, Genel Kurul’da EskişehirMilletvekili Utku Çakırözer’in, kadına yönelik şiddet suçlarında, arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil olmak üzere hiçbir uyuşmazlık çözüm yoluna gidilmemesi için kanun teklifi İçtüzük 37.ye göre gündeme getirildi.

CHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Av. Sera Kadıgil, EŞİK (Eşitlik İçin Kadın Platformu) platformu tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Meclis'e yapılan çağrıyı dile getirdi. “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadın örgütlerinin çağrısını can-ı gönülden destekliyor, bu süreçte üzerimize düşecek her ne varsa fazlasıyla yapmaya hazır olduğumuzu duyuruyoruz” diyen Kadıgil, Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelere ve ulusal mevzuata uymadığına dikkat çekerek bu durumun günde en az 3 kadının ölmesine yol açtığını vurguladı.

23 kez şikayet etmesine rağmen kocasının satırlı saldırısıyla öldürülen Ayşe Tuba Aslan cinayetini hatırlatan Kadıgil, "Ayşe Tuba Aslan 23 kez şikayet ediyor olmuyor, tehdit ediliyor uzlaşmaya yönlendiriliyor, koruma istiyor sağlanmıyor yani mevzuatla düzenlediğimiz hiçbir hüküm hakkıyla uygulanmıyor. Daha da acısı bu ihmaller zincirinde payı olan, görevini yapmayarak bir kadının katledilmesine sebep olan hiçbir devlet görevlisi yargılanmıyor!" dedi.

Kadıgil tüm bu yaşanılanların adının doğru konulması gerektiğinin altını çizerek “İçinde yaşamak zorunda kaldığımız bu kapitalist ve ataerkil düzen sistematik olarak biz kadınları yok ediyor. Adını doğru koymak lazım, bunun adı o yüzden bir "kadın kırım"dır, bunun adı o yüzden bir "cins kırım"dır" ifadelerini kullandı.

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