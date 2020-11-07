CHP'li Kadıgil: Gönül Dağı dizisinde iki Covid-19 vakası çalışanlardan saklandı, bu cinayete teşebbüstür

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, TRT'de yayınlanan Gönül Dağı adlı dizi setinde 39 kişinin Koronavirüs'e yakalanmasıyla ilgili sektördeki sendikalardan gelen bir iddiayı dile getirdi. Kadıgil, test sonucu pozitif çıkan iki kişinin diğer çalışanlardan gizlenmesi ve çalışmaya devam edilmesi nedeniyle vaka sayısının arttığını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz alan Kadıgil, kendisine gelen bir ihbarı dile getirerek "Yapımcısı size yakın bir isim olan TRT’ye çekilen Gönül Dağı isimli dizinin çekimlerinde 1 değil 5 değil tam 39 kişide Covid-19 tespit edildi. Neden biliyor musunuz? Çünkü Covid-19 çıkan iki kişinin durumunu diğer set çalışanlarından saklamışlar. Dini imanı para olan patronların daha fazla kazanma hırsı nedeniyle şu an da 39 kişi canıyla boğuşuyor. Bu cinayete teşebbüstür” dedi.

Zor şartlarda çalışan kültür sanat emekçilerinin çalışma koşullarını daha önce defalarca dile getirdiğini söyleyen Kadıgil, Covid-19 döneminde de sektördeki emekçilerin yaşadığı sorunları önergelerle sorduğunu ve fakat cevap alamadığını belirtti. Kadıgil, “Şimdi bu ihbarı da aldınız ve ne yapacaksınız? İki yıllık vekillik tecrübemden biliyorum ki hiç bir şey yapmayacaksınız” dedi.

“Çocuk oyuncular yönetmeliğini partonlara ekstra maliyet yükleyeceği için çıkarmıyorsunuz"

CHP’li Vekil, her maddesiyle hazır çocuk oyuncular yönetmeliğinin 7 yıldır Bakanlık tarafından sümen altı edilerek bekletildiğini söyledi. Kadıgil “Kanalların ve yapımcıların işine gelmediği için, çocukları korumak patronlara ekstra maliyet yükleyeceği için çıkartmadığınıza eminim artık bu yönetmeliği… Gerçi TUİK verilerine göre 720 bin çocuk işçi çalıştırılıyorken kim takar çocuk işçileri diyorsunuz herhalde ” ifadelerini kullandı.