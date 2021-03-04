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CHP'li Kadıgil'den iktidara: Sakın AKP kongrelerinde bulaşmayan bu virüsün 8 Mart’ta bulaşacağını iddia edip aklımızla alay etmeyin!

"Sakın bir kez daha bizi tüm dünyaya rezil etmeyin"

04 Mart 2021 15:58

T24 Video Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu’nda 8 Mart dünya emekçi kadınlar günü için çağrı yapan CHP İstanbul Milletvekili ve KEFEK CHP Sözcüsü Sera Kadıgil, “Sakın lebalep AKP kongrelerinde, gerici bıyıklıların türlü eylemlerinde bulaşmayan bu meretin (Koronavirüs) 8 Mart’ta bulaşacağını iddia edip aklımızla alay etmeyin!” sözleriyle “muktedir bıyıklılar kulübü” olarak nitelediği hükümete seslendi.

Kadıgil, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada 8 Mart’ta bütün kadınları meydanlarda olmaya çağırarak şu ifadeleri kullandı;

"8 Mart’ta daha tüm bu sömürüye, eşitsizliğe, kadın kırımına karşı bilin ki sokaklardayız"

“Önümüz 8 Mart. Biz varız, buradayız dedikçe inatla yok saydığınız, yere batasıca cinsiyetçi dilinizle her gün aşağılamayı marifet gördüğünüz, hem evde hem işte sömürüp emeğinin karşılığını vermediğiniz, bu sömürü düzenini gelenek ve kutsal aile adı altında itelemeye kalktığınız kadınların, bu dünyayı döndüren emekçi kadınların günü ve biz bir 8 Mart’ta daha tüm bu sömürüye, eşitsizliğe, kadın kırımına karşı bilin ki sokaklardayız. Ankara’da, Kayseri’de, Diyarbakır’da, Antep’te, İzmir’de ve ille de feminist gece yürüyüşünün ait olduğu yerde Taksim’deyiz."

"Sakın bir kez daha bizi tüm dünyaya rezil etmeyin"

“Muktedir bıyıklılar kulübü” olarak nitelediği iktidara seslenen Kadıgil, “Buradan muktedir bıyıklılar kulübünü çok açık ve net uyarıyoruz! Sakın pandemiyi bahane edip de polisi kadınların üzerine saldırtmayın. Sakın bir kez daha bizi tüm dünyaya rezil etmeyin. Sakın lebalep AKP kongrelerine, gerici bıyıklıların türlü eylemlerinde bulaşmayan bu meretin 8 Mart’ta bulaşacağını iddia edip aklımızla alay etmeyin, sakın çünkü sokaklar bizim, geceler bizim, meydanlar bizim. Yaşasın 8 Mart, yaşasın kız kardeşliğimiz" dedi. 

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