CHP'li Kaboğlu, İstanbul Sözleşmesi örneğini verdi; uluslararası antlaşmalarla ilgili düzenlemeler için Şentop'u göreve çağırdı

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu; uluslararası antlaşmaların onaylanması, yürütülmesi, sonlandırılması ve antlaşmalardan çekilme ile ilgili usul ve yetki tartışmalarının önüne geçilmesi amacıyla hazırladığı kanun teklifinin doğrudan TBMM Genel Kurulu gündemine alınmasını istedi.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dikkat çeken Kaboğlu, “Anayasa’nın 90. maddesinde kanunilik ilkesine tabi tutulmuş bir konunun uygulamasına yönelik düzenlemenin de kanunla yapılması gerekir. Bu bakımdan TBMM Başkanı Sayın Şentop’u göreve davet ediyorum” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda, Meclis İçtüzüğünün 37. maddesine göre, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun TBMM Başkanlığı’na sunduğu; “Bazı Antlaşmaların Yapılması İçin Cumhurbaşkanlığına Yetki Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin” doğrudan TBMM Genel Kurulu gündemine alınması görüşüldü.

Kaboğlu, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, 27. Yasama Dönemi’nde 600 milletvekili ile yasalaştırdığı 261 teklifin 160’ının uluslararası antlaşmalara ilişkin olduğunu belirterek, bu dönem yürürlüğe giren 3 bin 43 maddenin de 486’sının bu antlaşmalarla ilgili maddeler olduğunu vurguladı.

Kaboğlu, “TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, ‘cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir’ hükmü gereğince, teklif ile, TBMM’nin asli ve genel yetkisini pekiştirici bir düzenlemenin Anayasa’nın 90. maddesinde kanunilik ilkesine tabi tutulmuş bir konunun uygulamasına yönelik düzenlemenin de kanunla yapılması gerekir. Bu bakımdan TBMM Başkanı Sayın Şentop’u göreve davet ediyorum” dedi.