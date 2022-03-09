CHP'li İlgezdi: Performans sistemiyle hem hastayı hem de hekimi mağdur ettiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili zorlu bir süreç yaşadığını ifade ederek, "Performans denilen ucube bir anlayışı dayatıp hem hastayı hem de hekimi mağdur ettiler. Koşulların iyileştirilmemesi ve seslerinin duyulmamasından dolayı istifa ediyorlar, yurt dışına göç ediyorlar. Sağlıkçılar önümüzdeki hafta tekrar tekrar eyleme çıkıyor. Kazanacaklar başka çaresi yok" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 14- 15 Mart'ta yeniden iş bırakmaya hazırlanan sağlık çalışanlarına destek açıklaması yaptı.

"Gelinen noktada ne hekim ne hasta memnun"

Mesleği diş hekimliği olan İlgezdi, kendisinin de bir dönem devlet hastanesinde çalıştığını belirterek şunları söyledi:



"İktidar göreve geldiğinde şimdiki sürecin ilk adımlarını ben de yaşadım. Baştan bugüne geldikleri günden beri performans denilen ucube, tanımsız bir anlayışı dayatıp hem hastayı hem de hekimi mağdur ettiler. Katlanarak sorun yumağına dönüşen bir süreci yaşıyoruz. Sağlıkçılar tekrar tekrar eyleme çıkıyorlar. Önümüzdeki hafta da eylemler devam edecek. Kazanacaklar başka çaresi yok. Birçok hakları alınmış durumda. Alkışlatma ile olmuyor bu işler. Haklarını istiyorlar haklı olarak. Zam paketi getirdiler, sağlıkçıları böldüler.

Tepkiler gelince geri çekildi. Henüz yeni bir düzenleme yok. İnsanca yaşayabilecekleri bir bütçe ile onları ödüllendirmek gerekiyor. Sağlık tamamen ticarileşmiş bir noktaya evrildi. Bu ticarileşmenin sonucu da hastanın sağlığa kamu hizmeti olarak ulaşmasını zorlaştırıyor. Gelinen noktada ne hekim ne hasta memnun. Ne hekim ne hasta memnunsa aslında sistem çökmüştür."



