CHP'li İlgezdi "İşiniz zor, ev hayatı görmeyeceksiniz yaşınız ilerlediğinde” dedi; sinema öğrencisi yanıt verdi: İş bulabilirsek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin Düzce’de “İşiniz zor. Ev hayatı görmeyeceksiniz yaşınız ilerlediğinde” dediği radyo, televizyon ve sinema öğrencisi “İş bulabilirsek” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindeki CHP heyeti Düzce’de bir kafe önündeki gençlerle sohbet etti. CHP heyeti gençlere “Çay ısmarlar mısınız?” diye sordu. Genç telefonuyla çay söylemek istedi. CHP heyeti daha sonra gence şaka yaptıklarını söyledi.

İlgezdi, Akdeniz Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğrencisine; “İşiniz zor. Pek ev hayatı görmeyeceksiniz yaşınız ilerlediğinde biliyorsun” dedi. Öğrenci ise “İş bulabilirsek” karşılığını verdi.

Kaynak: ANKA