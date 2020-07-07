CHP’li il başkanının Taksim’de kapkaça uğradığı anlar!

Temasları kapsamında yaklaşık 10 gündür İstanbul'da bulunan CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, dün akşam üstü (6 Temmuz) Taksim’de cadde üzerinde yürümeye başladı. Bir süre cep telefonuyla konuşan Yaşar, görüşmeyi sonlandırdıktan hemen sonra arkasından yaklaşan cerrahi maskeli şahıs tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonunu çalan şahıs ara sokağa girerek kaçarken, Yaşar ise kovalamaya başladı.

Yaşar'ın metrelerce kapkaççıyı kovalamasının ardından peşinden koşan koruması da havaya iki el ateş açtı.

Ancak kapkaççı ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Kapkaç ve kovalamaca anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından şoku atlatan Yaşar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin eşkâlini belirledi.

Polis şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, Yaşar ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Korumasına ise “Ateşli silah kanununa muhalefet” suçundan idari işlem yapıldı.

Kaynak: İHA