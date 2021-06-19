CHP'li heyetten HDP'ye başsağlığı ziyareti: "Çürüyen her şey düşer, onlar da düşecekler"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Deniz Poyraz'ın yaşamını yitirdiği HDP İzmir İl Başkanlığı'na yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Bir siyasi kurumun basılıp içinde bir çalışanın katledilmesi çok korkunç bir olay. Bunun provokasyona dönüşmesini bekleyenler var. Bu da çok korkunç bir olay. Ama biz hep birlikte kardeşimiz Deniz Poyraz'ın anısını, özgürlükle, barışla birleştirerek daha çok etle tırnak gibi birbirimize sarılarak ülkemizin geleceğini, insanlarımızın birlikte yaşama kültürünü barışı, demokrasiyi ve cumhuriyeti savunmaya devam edeceğiz" dedi.

HDP İzmir İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırı sonucu Deniz Poyraz isimli parti çalışanı yaşamını yitirdi. Saldırının ardından CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter, Tacettin Bayır ile CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'den oluşan heyet, dün HDP İzmir İl Başkanalığı'nda HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile partililere başsağlığı ziyaretinde bulundu.

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, ARTI TV'ye yaptığı açıklamada HDP İzmir İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırının demokrasiye, birlikteliğe, birlikte yaşama kültürüne, cumhuriyet ve vatana karşı bir saldırı olduğunu ifade ederek, "Bir siyasi kurumun basılıp içinde bir çalışanın katledilmesi çok korkunç bir olay. Bunun provokasyona dönüşmesini bekleyenler var. Bu da çok korkunç bir olay. Ama biz hep birlikte kardeşimiz Deniz Poyraz'ın anısına, özgürlükle, barışla birleştirerek daha çok etle tırnak gibi birbirimize sarılarak ülkemizin geleceğini, insanlarımızın birlikte yaşama kültürünü barışı, demokrasiyi ve cumhuriyeti savunmaya devam edeceğiz. Çürüdüler, bir leş kokuyor her taraf. Onu kanla örtmeye çalışanlara şunu söylemek istiyorum, bunu başaramayacaklar. Çürüyen her şey düşer, onlar da düşecekler ve tarihin kanlı, karanlık sayfalarında yok olup gidecekler" diye konuştu.

Son dönemde siyasilere, gazetecilere yönelik saldırılara ilişkin Özkan, "Bundan beslenmek isteyen, bunu amaçlayanlar var ama hevesleri kursaklarında kalacak. Barışla, barış, demokrasi, cumhuriyet için, vatanımızı savunmak için hep beraber el ele, gönül gönüle, omuz omuza mücadele ederek sağlanacak. Pek çok şey yapmak istiyorlar. Sokaklardaki siyasi, kurumsal çürümüşlük kokusunu, sokaklardan akan kirini kapatmak için tam da gözyaşını istiyorlar. Bunlara bu fırsatı tanımamak lazım. Biz demokrasi istiyoruz, şimdi diyoruz. Pek çok şehit vermemizi engellemez demokrasi yolunda, pek çok olayla, vahşetle karşı karşıya kalabiliriz. Ama bu bizi yıldırmamalı. Cumhuriyetimizi mutlaka demokrasi ile taçlandırıp el ele, gönül gönüle, özgürce, bütün düşüncelerin kardeşçe yaşayacağı bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Özkan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın siyasi liderlere bir araya gelme çağrısına ilişkin yöneltilen soruya, "Dün Genel Başkanımız bu konuda bir açıklama yaptı. Gereken her şey söylendi zannediyorum. Burada önemli olan şey bir saldırı karşısında veya bir mutluluk anında birlikte olmayı başarabilmektir. Biz şu anda bu acıyı paylaşıyoruz. Yarın Türkiye'nin, cumhuriyetimizin, demokrasi ile taçlandığı güzel günleri de paylaşacağız. O gün, Deniz Poyraz kardeşim gibi pek çok masum insanın anılarını yad etmeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.