CHP'lilerin taş ocağını incelediği esnada heyelan!

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İznik-Orhangazi otoyolu projesi için Çampınar Köyü yakınında kurulan taş ocağı şantiyesini incelediği sırada heyelan meydana geldi. CHP İznik ilçe Başkanı Asiye Çalışkan ve yönetim kurulu ile birlikte o anlara tanıklık eden Sarıbal, kazılan alanda su yatağının bulunduğunu ve tedbir alınması gerektiğini söyledi.

“Köy yolu çökebilir önlem alınmalı"

İznik-Orhangazi otoyolu projesi için Çampınar Köyü yakınında kurulan taş ocağı şantiyesini incelediği sırada heyelana tanıklık eden Sarıbal, “Kazı belirli bir eğimle yapılmayıp 90 derecelik bir açıyla yapılmış. Orada çalışan kepçe ve kamyon neredeyse kayaların altında kalıyordu. Heyelana açık bir alan oluşmuş. üst tarafındaki köy yolu da çökme tehlikesiyle karşı karşıya önlem alınmalı” dedi.

Bölgede orman ve su yataklarının bulunduğunu ifade eden Sarıbal, “Taş ocağı nedeniyle çok sayıda çam ağacının kesildiğini görmekteyiz. Orman Bölge Müdürlüğü’nün buna nasıl izin verdiğini anlamış değilim. Üstelik, yol yapımında kullanılmak üzere çıkarılan malzemenin de ‘kalitesiz’ olduğu bildiriliyor. Bilgi aldığımız konunun uzmanları, çıkarılan bu malzeme ile yapılacak yolun ileride çökmeler yaşayacağını söylüyor” diye konuştu.

“Sel felaketine neden olabilir"

“Buralara nasıl izin verliyor, kurumların görüşünü AKP iktidarı umursamıyor” diyen Sarıbal, “Bölge de su yatakları tıkanmış. Kazılan alan da resmen bir uçurum oluşmuş. İznik’in tabiatına zarar veren bir uygulama ile karşı karşıyayız. Karadeniz de bir felaket yaşadık. Bölge de ani bir yağış olursa, bu şekilde kayan bu kayaçlar daha hızlı kayacak. Hatta burası tamamen çökecek. Yağışla giden toprak ve taş su kanallarını tıkayacak. İlk baharda Bursa’da karşılaştığımız selle yeniden karşılaşmış olacağız. O nedenle doğal afetlere karşı riski doğru yönetmemiz gerek” ifadelerini kullandı.

CHP iznik ilçe Başkanı Çalışkan’da, “Daha önce bu bölgede yaşanan sel felaketinde yine bu alana gelmiştik. Buradaki tehlikeyi yetkililerede duyurmuştuk. Büyükşehir Belediye yasası ile bir çok yetkileri elinden alınan muhtarlar artık köy sınırlarında yapılanlardan habersiz ve bir çok şeyi yapamaz durumda. Birileri kararlar veriyor; Gidin bu bölgeden taşınızı alın, bu bölgeden suyunuzu alın, veya bu bölge de madeninizi arayın diye kontrol dışı hareketlilik var. Bölgenin insanına sormadan, yapısını, dokusunu bilmeden çalışma başlatılıyor. İleride bunlar bize sorun yaratacak” dedi.