CHP'li Gürsel Tekin ile hukukçu Mikail Hasbek arasında tartışma: Sen Taliban temsilcisi olarak mı geldin?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve hukukçu Mikail Hasbek arasında canlı yayında tartışma yaşandı. TV100'de Kerem Kırçuval ile 10'dan 12'ye programında Mikail Hasbek’in “CHP zihniyeti” ifadesini kullanması üzerine Gürsel Tekin sert tepki gösterdi. Tekin hükümetle 'organik bir bağı olmadığını' ifade eden Hasbek'e "Sen Taliban temsilcisi olarak mı geldin?" diye sordu.

Hasbek’in, “CHP zihniyeti nasıl tek parti döneminde başladıysa aynen o şekilde devam ediyor” sözleri üzerine Gürsel Tekin, “Sizin zihniyetiniz ne ya, merak ediyorum. Bizi tartıştırırken hakikatten böyle şeylere çağırmayın. Ayıptır ya. Avukat mısınız nesiniz?” sözleriyle karşılık verdi.

Tartışmanın ilerleyen dakikalarında Gürsel Tekin, Mikail Hasbek’e "Trollere baka baka körleşmişsiniz, bir etrafınıza bakın, körleşen sizsiniz. Sizin zihniyetiniz" dedi. Bunun üzerine Hasbek, "Körleşen ben değilim, bir Tanju Bey (Özcan) meselesini bile çözemeyen bir genel başkan (Kılıçdaroğlu) var" ifadelerini kullandı. Hasbek'in ifadeleri üzerine Tekin "Bak kardeşim oralara girerseniz sizin tüm rezaletinizi sayfa sayfa anlatırım. Biz ne konuşacağız burada. Benim partim tertemiz, pırıl pırıl. Senin partin kirli" diye konuştu. Hasbek de bu sözler üzerine "Benim organik bir bağım yok" deyince Tekin Hasbek'e "Sen Taliban temsilcisi olarak mı geldin?" diye sordu.

Hasbek bu itham üzerine gülerek "Nereden nereye?" dedi. Tekin de Hasbek'e "CHP'ye hakaret edemezsiniz" diyerek sözlerini yineledi.

Kaynak: TV100