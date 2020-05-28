CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve gazeteci Nagıhan Alçı arasında canlı yayında yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu. Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına konuk olan CHP'li Gürsel Erol ile Nagehan Alçı arasında FETÖ tartışması çıktı.

Erol'un CHP’yi suçlayan Nagehan Alçı’ya, eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın “Zekeriya Öz’ün Heykeli dikilmeli” sözlerini hatırlatması üzerine “Çok çirkin şeyler bunlar” diyen Alçı ile Erol arasında tansiyon yükseldi.