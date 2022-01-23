CHP'li Gürer: Yabancı çiftçiye verirken bonkör olanlar, kendi ülkemiz çiftçisine verirken kısıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO’nun hububat alım fiyatlarının piyasa fiyatlarının altında kaldığını açıkladı. Gürer, "Yabancı çiftçiye verirken bonkör olanlar, kendi ülkemiz çiftçisine verirken olabildiğince kısıyor. Bu da üretimin düşmesine neden oluyor. Verimlilik azalıyor" dedi.

Bekir Pakdemirli, Ömer Fethi Gürer’in TMO’nun hububat alımlarına ve uyguladığı fiyat politikasına ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Pakdemirli, yanıtında, piyasa fiyatlarının TMO’nun alım fiyatlarının üzerinde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"TMO hububat alım fiyatları 17 Mayıs 2021'de açıklanmıştır. 2021 yılında yaşanan tarımsal kuraklığa bağlı olarak piyasa fiyatları, TMO alım fiyatlarının üzerinde olmuşmuş; bu kapsamda üreticilerimiz ürünlerini ekseriyetle serbest piyasada değerlendirmeyi tercih ettiklerinden TMO'ya ürün arzı normal yıllara göre daha düşük seviyelerde gerçekleşmiştir."

Gürer, Bakan Pakdemirli’nin yanıtını bugün yaptığı açıklamayla değerlendirdi. Yerli çiftçiye ekmeklik buğdayda 2 bin 250 lira veren TMO’nun yurt dışından 4 bin 700 liraya buğday ithal etmesini eleştiren Gürer, şunları söyledi:

"Bakanlığın öngörü eksikliği görülmüş oldu"

"TMO, çiftçimize düşük taban fiyatı verirken yurt dışından gitti buğday ithal etti. Buğdayı 4 bin 750 TL'den, arpayı 4 bin 250 TL'den, o günkü döviz kurlarından ithal edip getirdi. Tekrar arpa ve buğday ithalatı yapıldığında, fiyatlar Türkiye piyasalarının üzerinde gerçekleşti. 345 dolardan bu yıl da ekmeklik buğday ithalatı yapıldı. Kendi çiftçimize vermediğimiz destek, yurt dışındaki çiftçiye verilmeye devam edildi. 'TMO'nun taban fiyatı çok iyi' diye yapılan açıklamaların da gerçekçi olmadığı görüldü. Üreticinin girdi maliyetleri arttı. Yalnız kuraklık 2020'de başlamıştı. Bu nedenle bakanlığın öngörü eksikliği bir kez daha görülmüş oldu. TMO, yurt dışındaki çiftçiye verdiği alış fiyatını kendi ülkesindeki çiftçiye taban fiyatı olarak veremedi.

Tarımda yaşanan sorunların göstergesi, AKP'nin oluşturduğu taban fiyatların dahi çiftçinin maliyetinin altında kalması nedeniyle çiftçinin kazanamaması. Yabancı çiftçiye verirken bonkör olanlar, kendi ülkemiz çiftçisine verirken olabildiğince kısıyor. Bu da üretimin düşmesine neden oluyor. Verimlilik azalıyor."