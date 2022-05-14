CHP'li Gürer: Üreticinin girdi maliyetleri düşürülmeden sorunlar çözülmez

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarının fiyat artışları ve stokçuluğun önleneceği yönündeki açıklamalarının yalnızca dilek ve temennilerde kaldığını, çözümden çok algıyla kamuoyu oluşturmaya çalıştığını vurguladı. Gürer, “Bir tek doğru vardır; üreticinin girdi maliyetlerini düşürüp onun ürününün değer bulmasını sağlayacak şartları yaratmaktır. Nakliyenin maliyetini, mazotun fiyatını düşürmeden, sulama suyunda kullanılan elektrik faturalarını aşağı çekmeden, gübrenin tohumun fiyatını düşürmeden sorunlar çözülmez” dedi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarının fahiş fiyatların ve stokçuluğun önleneceği yönündeki açıklamalarının yalnızca dilek ve temennilerde kaldığını, çözümden çok algıyla kamuoyu oluşturmaya çalıştığını vurguladı. Gürer, “Bir tek doğru vardır; üreticinin girdi maliyetlerini düşürüp onun ürününün değer bulmasını sağlayacak şartları yaratmaktır. Nakliyenin maliyetini, mazotun fiyatını düşürmeden, sulama suyunda kullanılan elektrik faturalarını aşağı çekmeden, gübrenin tohumun fiyatını düşürmeden sorunlar çözülmez” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de yaptığı açıklamada AKP iktidarının sürekli olarak fahiş fiyat artışları ve stokçuluktan söz ettiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Stokçulukla ve fahiş fiyat artışıyla ilgili cezalar kamuoyu gündemine geliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçulukla ilgili cezaların alt ve üst limitinin artacağını, bu şekilde stokçuluğun önleneceğini söylüyor. Burada yaman çelişki var; devlet yakın bir zamanda lisanslı depoculuk diye ‘üretene ürettiğin ürünü gel depola ben sana kredi vereceğim’ dedi. Lisanslı depoculuk 42 ilde hayata geçirdi. Bu 42 ilde üreten götürüp lisanslı depoculuğa ürününü koyuyor, bunun karşılığında kredi alıyor, fiyatlar olgunlaştığında ürününü satıyor. O zaman burada bulunan ürünler stokçuluk mu olacak. Ya da mevsimsel olarak hasadı yapılan ürünlerin bir bölümü depolara konulur, belli aralıklarla ürününü piyasaya sunuluyor. Şimdi bu üretici stokçuluk mu yapmış oluyor?

Fahiş fiyat artışıyla ilgili düzenlemeyi 10 yıldır konuşuyorlar; neden bu konuda sonuç alamıyorlar? Serbest piyasa ekonomisi denilen piyasanın kendisinin fiyat belirlediği bir yerde buna benzer açıklamalarla neyi nasıl düzelteceksiniz? Bir tek doğru vardır; üreticinin girdi maliyetlerini düşürüp onun ürününün değer bulmasını sağlayacak şartları yaratmaktır. Nakliyenin maliyetini, mazotun fiyatını düşürmeden, sulama suyunda kullanılan elektrik faturalarını aşağı çekmeden, gübrenin tohumun fiyatını düşürmeden sorunlar çözülmez.

Rafta ürün fiyatıyla ilgili söylenenler yalnız dilek ve temennilerde kalır ki tüketicinin mağduriyeti bundan sonra da devam eder. Önlem alınacaksa işe ilk aşamada üretim aşamasına bakılmalı, o noktada sorunlara çözüm aranmalı. Son noktada aranan çözümle bu sorunlar çözülmez. Yanlış yerden işe başlıyorlar. Çözümden çok algıyla kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Bu da ne yazık ki fiyat artışını durduramaz, fiyat artışları devam eder. Üretim noktasında üretene destek şarttır.” (ANKA)