CHP’li Gürer’le konuşan çiftçi: Destek yok, işleri güçleri yalan, bizi bitirdiler

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e dert yanan Ulukışlalı üretici Kerim Altınsoy, “Çiftçiye destek yok, işleri güçleri yalan. Bizi bitirdiler. Çiftçiliği ben bıraktım kendisi yapsın” dedi.

Altunhisarlı besici Kazım Yalçın, hayvanlarının çoğunu satmayı düşündüğünü belirterek “Yem pahalı, merada ot yok, çoban kaçıyor durmuyor” diye konuştu. Tarım sektörünün ciddi bir kriz içinde olduğuna dikkat çeken Gürer, “Yetkililer sahaya inerek gerçekleri görmeli ve sektörün sorunlarının gerçek manada çözümü için gerekli düzenlemeleri hayata geçirmelidir” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Ulukışla ve Altunhisar ilçelerinde çiftçi ve besicilerle bir araya geldi, sorunlarını dinledi. Ulukışla’da üretici Kerim Altınsoy, gübrede ve mazot fiyatlardaki artıştan dert yandı. Altınsoy, can gübrenin geçen sene 900 lirayken bu yıl neredeyse 9 bin liraya yükseldiğine, üre gübresinin de 13 bin 500 lirayı geçtiğine dikkat çekti.

Altınsoy, “Çiftçi ekemiyor, benim gücüm yetmiyor. Bakanlar ekin ekin diyor, ben neyle alıp ekeceğim. Mazota, ilaca gücüm yetmiyor” diye isyan etti. Geçen yıllarda ektiği fasulye, patates gibi ürünleri bu yıl ekemediğini anlatan Altınsoy, “30-40 dönüm arazim var, boş kalacak. Sürdüreceksin mazot, ekeceksin mazot. Çiftçiye destek yok; işleri güçleri yalan. Bizi bitirdiler, bittik. Çiftçiliği ben bıraktım kendisi yapsın. Geçen sene 100 liralık ilaç bugün 500 lira ben neyle alayım” dedi.

CHP’li Gürer de “Çiftçimizin arazisi var, yıllardır ektiği ürünleri ekecek ekonomik gücü olmayınca tarla boş kalmış. Onun için de yetkililerin verdiği destek lafının gerçekleşmediğini düşünüyor. Ne yazık ki tarlaları boş kalıyor; bu ilerde gıda güvencesi ve gıda güvenliği için de sorun yaratacak bir olay” açıklamasını yaptı.