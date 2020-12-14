T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Gürer'den 'rekor'; bakanlara 40 saniyede 96 sözcükten oluşan 6 soru sordu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 40 saniyelik konuşma süresine 96 sözcükten oluşan 6 soru sığdırdı

14 Aralık 2020 17:23

TBMM'de süren bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin bakanlara soru sormaları için tanınan süre 1 dakikadan 40 saniyeye düşürülürken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 40 saniyelik konuşma süresine 96 sözcükten oluşan 6 soru sığdırarak bir rekora imza attı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na sorular yönelten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a “32 bin hizmetli ve güvenlik çalışanı on ay çalışıp iki ay zorunlu izne çıkarılmaktadır. Bu işçiler, sürekli işçi kadrosuna alınacak mıdır? Toplum yararı projesiyle işe alınanlar kadroya alınacak mıdır? Mesleki teknik öğretmen, felsefe, bilişim, okul öncesi, tarih, coğrafya, branş öğretmenleri, engelli öğretmenler ve 60 bin öğretmen ataması yapılacak mıdır? Sözleşmeli öğretmenlere kadro verilecek midir? Fitness öğretmenlerine, usta öğreticilere, rehabilitasyon eğitimcilerine öğretmen kadrosu verilecek midir? Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilecek mi?” sorularını yöneltti. Gürer, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da “kamuda kiralık araç şoförlerine, KİT çalışanlarına, Karayollarında, Demiryollarında, PTT'de, taşeron firmada çalışanlara kadro verecek midir?” sorularını yanıtlamasını istedi.

Gürer'in 40 saniyede 96 sözcükten oluşan dört soruyu sorması diğer vekiller tarafından alkışlandı. 

Gürer’in süratle okuduğu sorularına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeterli süre olmadığını gerekçe göstererek, daha sonra yazılı yanıt vereceklerini belirtti.

TIKLAYINIZ - Milletvekillerinin bakanlara soru sorma süresi kısıtlandı

Kaynak: ANKA

ETİKETLER

gürerömer fethi gürerbakanselçukkaraismailoğlubakanvekil

Diğer Videolar

Mehmet Tezkan: Dayanma gücümüz kalmadı; deprem vergisini arttırmaları iflasın ilanıdır

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ocak 2021

Fenalaşıp tramvay raylarına düştü, makinistin dikkati hayatını kurtardı

Eypio, düet yaptığı için pişman olduğu ismi açıkladı: Dinlemek bile istemiyorum

Enis Arıkan ve Melis Sezen'den 'ünlülerin dansı' şovu

Vali ilçeye traktörle girdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"AKP'ye oy veren ellerim kırılsın" diyen esnaf: "Şimdi olsa solcuya...

Gazeteci Sedat Ergin: ABD Dışişleri Bakanı sert bir başlangıç yaptı;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarı Uluç'tan Fatih Altaylı'ya:  Patronun Turgay Bey’in en iyi...

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Kabe fotoğrafı' soruşturmasında 4 öğrenci gözaltına alındı!...

Cumhurbaşkanı kararıyla "deprem vergisi" olarak bilinen "Özel İletişim Vergisi" yüzde...

"Rıza Baba" karakolluk oldu!...

İşte Türkiye’nin fiber haritası; "Gelişmiş ülkelere kıyasla bir hayli gerideyiz"...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"AKP'ye oy veren ellerim kırılsın" diyen esnaf: "Şimdi olsa solcuya...

Gazeteci Sedat Ergin: ABD Dışişleri Bakanı sert bir başlangıç yaptı;...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24