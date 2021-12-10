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CHP'li Gürer'den arkası dönük olarak oturan Tarım Bakanı Pakdemirli'ye: Bana bakacak yüzünüz yok mu?

"10 dakikadır sırtınız dönük"

10 Aralık 2021 17:47

TBMM'de CHP'li Ömer Fethi Gürer kürsüdeyken arkası dönük olarak oturan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri sürüyor.

Görüşmelerde CHP'li Ömer Fethi Gürer partisi adına söz alarak tarım politikaları hakkında eleştirilerini dile getirdi.

Çiftçinin mutlu olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştiren Gürer, Bakan Pakdemirli'nin kendisini arkası dönük olarak dinlemesine tepki gösterdi.

Gürer'in, "10 dakikadır sırtınız dönük. Bana bakacak yüzünüz yok mu?" hitabının ardından Pakdemirli kürsüye dönerek elini masaya vurdu. 

TBMMÖmer Fethi GürerTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirlitepkikonuşma

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