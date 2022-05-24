CHP'li Gökçen; tacize uğrayan stajyer avukat Arzu Topuz davasına tüm kadınları davet etti: "Bizim gözümüz bu davanın üstünde olacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen; avukat Sezgin Keleş’in tacizine maruz kalan hukuk fakültesi öğrencisi Arzu Topuz’un, 27 Mayıs’ta İstanbul Anadolu Adliyesi 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edecek davasına destek çağrısı yaptı.

Topuz ile birlikte açıklama yapan Gökçen, “Bütün kadınları bu davayı izlemeye davet ediyoruz. Bizim gözümüz bu davanın üstünde olacak; çünkü biz özgürce istediğimiz gibi yaşamak istiyoruz” dedi. Arzu Topuz ise, “2020 Ekim ayından beri patron avukatıma karşı sürdürdüğüm bir ceza saldırı davası var. O süreçten bu yana üç tane yeni mağdur tanık konuştu. Bu süreçte patron avukatım bana 29 farklı soruşturma açtı” diye konuştu.

Gökçe Gökçen şöyle konuştu:

"Türkiye’de ne yazık ki kadınlara çok yaygın bir şekilde cinsel taciz saldırıları gerçekleştiriliyor ve biz çoğunlukla cinayetleri konuşuyoruz, şiddeti konuşuyoruz fakat her günümüzün bir parçası olan tacize karşı hep birlikte mücadele etmenin gerekliliğini buradan tekrarlıyoruz. Arzu Sena Topuz cinsel saldırıya uğradığı avukata karşı bir dava açtı; bu dava sırasında sırf sesini yükseltti diye hakkında 29 tane soruşturma açıldı. Bu kişi bir hukuk öğrencisi, Arzu Sena Topuz hukuk öğrencisi bir genç kadın olarak mücadelesine başladığına için hakkında bu kadar fazla soruşturma açıldı. Bizler cuma günü Anadolu Adliyesi’nde Arzu Sena Topuz’a destek olmak için orada olacağız. Türkiye’de cinsel tacizden sıkılan, bıkan, her gününü bu şekilde etkilenmesinden dolayı öfkelenen bütün kadınları da bu davayı izlemeye davet ediyoruz. Bizim gözümüz bu davanın üstünde olacak; çünkü biz özgürce istediğimiz gibi yaşamak istiyoruz."

Arzu Topuz’un konuşması ise şöyle:

“2020 Ekim ayından beri patron avukatıma karşı sürdürdüğüm bir ceza saldırı davası var. O süreçten bu yana üç tane yeni mağdur tanık konuştu. Bu süreçte patron avukatım bana 29 farklı soruşturma açtı. Kendisi ilk defa dava açtığım sıralarda Ulusal Kanal’dan beni tehdit edecek kadar ileriye gitti. En son duruşmada da duruşma sırasında porno sitelerinde videomun olduğunu söyleyerek bana hakaret etti. Kendisine açtığım hakaret davası altı günde takipsizlik aldı. Süreç bu şekilde ilerliyor. 27 Mayıs Cuma günü saat 10.55 Asliye Ceza Mahkemesi’nde mütalaayı dinleyeceğimiz duruşma gerçekleştirecek.”

(ANKA)