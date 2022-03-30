CHP’li Gökçel: Devlet bankaları devreye girmeli, ihracatçılarımız rubleyi Türkiye’ye getirmekte zorlanıyorlar

CHP Mersin Milletvekili Gökçel, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyonunun ardından ticaretin ruble üzerinden ilerlediğini, ancak özel bir bankanın düşük fiyattan Türk lirasına çevirmesi nedeniyle ihracatçıların rubleyi Türkiye’ye getirmekte zorlandıklarını söyledi. Gökçel, "Mutlaka devlet bankaları devreye girmeli, rubleyi değerinde Türk parasına çevirmeli ki ihracatçılarımız bundan mağdur olmasın” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin Hali’nde Rusya’ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatında yaşanan sıkıntılarla ilgili açıklama yaptı. Yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 33’ünün Rusya’ya yapıldığına dikkat çeken Gökçel, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyonunun ardından ticaretin ruble üzerinden ilerlediğini belirtti.

İhracatçıların rubleyi Türkiye’ye getirmekte zorlandıklarını kaydeden Gökçel, şöyle konuştu:

“Yaş meyve sebze ihracatımız 3 milyar 68 milyon dolar düzeyine ulaştı. Bu ihracatımızın yüzde 33’ünü Rusya’ya yapılıyor. Rusya Ukrayna savaşı çıktıktan sonra Rusya ile ticaretimiz ruble üzerinden ilerliyor. Ancak ihracatçılarımız rubleyi Türkiye’ye getirmekte zorlanıyorlar. Türkiye’ye tek bir özel banka rubleyi getiriyor. Zaten piyasada değeri düşmüş rubleyi ihracatçılarımızı mağdur edecek şekilde bu özel banka daha düşük fiyata Türk parasına çeviriyor. Mutlaka devlet bankaları devreye girmeli, değerinde Türk parasına çevirmeli ki ihracatçılarımız bundan mağdur olmasın.

Merkez Bankası da rublenin değerini belirlemeli, ihracatçılarımız buna göre ihracatını yapabilmeli. Rusya’dan gerçekten yaş meyve sebzeye yoğun talep var. Biz Rusya’ya ihracatımızı arttırmak istiyorsak şu anda narenciye üreticisinin, sebze üreticisinin mağduriyetini gidermek istiyorsak, ihracatı kolaylaştıracak buradaki para transferini ihracatçılarımızın lehine iyileştirmemiz gerekiyor ki Türk malları Rusya’da daha fazla satılsın, çiftçimiz bundan daha fazla kar elde edebilsin.”