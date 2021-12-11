CHP'li Gökçel'den Bakan Pakdemirli'ye: Çiftçinin tarlalarını haczettiniz; Ziraat Bankası’nın internet sitesi icradan satılık tarla ilanlarıyla dolu

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi "Siz çiftçinin traktörünü, tarlalarını, ahırdaki hayvanlarını haczettiniz, yetmedi borcundan dolayı çiftçiyi hapse attınız. Ziraat Bankası’nın internet siteleri icradan satılık tarla ilanlarıyla dolu. Ülkeyi getirdiğiniz hal ortada" sözleriyle eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı 2022 bütçeleri ve 2020 kesin hesapları sırasından CHP'li Cengiz Gökçel söz alarak konuşmasını yaptı.

"Borcundan dolayı çiftçiyi hapse attınız"

Tarım sektörünün küçüldüğünü ve çiftçilerin mutlu olmadığını ifade eden Gökçel şunları söyledi:

“Siz hangi ülkenin tarım bakanısınız. Mutlu çiftçi varsa sizin ithalat yaptığınız yabancı ülkelerin çiftçileri mutlu. Siz çiftçinin traktörünü, tarlalarını, ahırdaki hayvanlarını haczettiniz, yetmedi borcundan dolayı çiftçiyi hapse attınız. Ziraat Bankası’nın internet siteleri icradan satılık tarla ilanlarıyla dolu."

"Pazarcı çeyrek lahana sattım diye bas bas bağırdı”

Gökçel, kürsüden satılık tarla ilanlarının yer aldığı dövizi ve insanların ekmek kuyruklarına girdiği fotoğrafı Genel Kurul’a göstererek şunları kaydetti:

"İnsanlarımız eve ekmeği 1 lira ucuza alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor. İnsanlarımız ertesin gün bayat ekmek alıyor yarı fiyatına diye, ülkeden haberiniz olsun haberiniz. Simitçiler artık yarım simit satmaya başladı. Türk vatandaşı olarak bundan utanıyorum. Dün pazarcı pazarda çeyrek lahana sattım diye bas bas bağırdı.”