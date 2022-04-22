CHP'li̇ Gök'e dert yanan bi̇r yurttaş: "Eşi̇m emekli̇, çocuklarım okumuş evde yatıyor, beni̇m kazanım boş"

Ankara Mamak’ta pazar ziyareti yapan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’e hayat pahalılığından dert yanan bir kadın, “Eşim emekli, çocuklarım okumuş evde yatıyorlar, benim kazanım boş” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 20 Nisan’da Mamak Mutlu Mahallesi’nde pazar esnafını ziyaret etti, alışverişe gelen yurttaşların sorunlarını dinledi.

Pazar alışverişi yapan bir kadın, CHP’li Gök’e elindeki poşeti göstererek “İşte aldığım, pazara geldim karnını doyur doyurabilirsen kardeşim” dedi. Gök’ün maaşının yetip yetmediğini sorduğu kadın, “İki buçuk lira (2 bin 500 TL) neye yarayacak; bin lira zaten kiraya gidiyor. Ne yetecek yani neyle geçineceğiz biz ölelim mi?” diye dert yandı. Gök, kadına pazarda ne kadar para harcadığını sordu. Kadın da “Harcayamıyorum ki, yok işte bak, para da yok. Harcamaya geldim ama yok; bir maydanoz ile soğan aldım” yanıtını verdi. Kadın, aldıkları ile hangi yemeği yapacağını soran Gök’e, “Yapamayacağım ki, işte açız açız, yapamıyoruz” dedi.