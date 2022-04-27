CHP'li Girgin'den soru önergesi; "Gece 12’den sonra müzik yasağını ne zaman kaldırmayı düşünüyorsunuz?"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde çoğu pandemi tedbiri kaldırılırken gece 12’den sonra müzik kısıtlamasının devam etmesinin nedenini sordu. Girgin soru önergesinde "Gece 12’den sonra müzik yasağını ne zaman kaldırmayı düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Girgin şu açıklamalarda bulundu:

"Müzisyenlerin maddi yaralarını nasıl sararız demek yerine, yasakları eziyete dönüştürmek akıl alır gibi değil"

“Pandemi tedbirleri bir bir kaldırılıyor. Kapalı yerlerde toplantı ve benzeri etkinlikler serbest bırakıldı. Okullar açıldı, eğitim öğretim başladı. Toplu taşım araçları ile seyahat yasağı kaldırıldı. Test zorunluluğu kaldırıldı. HES kodu uygulaması kaldırıldı. En son, 26 Nisan 2022 tarihinde de maske zorunluluğu kaldırıldı.

Bütün bu tedbirler sonlandırılmasına rağmen, müzik ve eğlence sektörünü derinde etkileyen gece 12’den sonra müzik yasağı ise sürüyor. Salgın sürecinden en ağır şekilde etkilenenlerden biri müzik ve eğlence sektörüydü. Pandemi yasaklarında, 15 ay sahne alamayan on binlerce müzisyen oldu. Müzisyenlerin maddi yaralarını nasıl sararız demek yerine, yasakları eziyete dönüştürmek akıl alır gibi değil.

"Gece 12'den sonra müzik olmuyor’ diye esnaflar dükkânlarını erken kapatmak zorunda kalıyor"

“Gece 12'den sonra müzik yasağının devam etmesi yalnızca eğlence ve müzik sektöründe çalışanları değil, tüm yöre esnafını olumsuz etkiliyor. ‘Gece 12'den sonra müzik olmuyor’ diye esnaflar dükkânlarını erken kapatmak zorunda kalıyor.

Pandemi yasakları kaldırılırken, müzik yasağının sürdürülmesinin hiçbir mantıki ve hukuki gerekçesi yoktur. 11’de bulaşmayan virüs, 12 buçukta mı bulaşıyor? Bu temelsiz uygulamaya acilen son verilmeli.”

Soru önergesi

Girgin’in Bakan Soylu sorduğu sorular şunlar:

"1) Koronavirüs Bilim Kurulu’nun Gece 12’den sonra müzik yasağının sürdürülmesi konusunda bir önerisi var mıdır? Yoksa bu yasağın sürdürülmesi İçişleri Bakanlığı’nın kendi kararı mıdır? Eğer İçişleri Bakanlığı’nın kararı ise, bunun bilimsel gerekçesi nedir?

2) Gece 12’den sonra müzik yasağının sürmesi kararı bağlamında, “pandemi insanların yaşam tarzına müdahale amacıyla kullanılıyor” eleştirisine ne diyorsunuz?

3) Gece 12’den sonra müzik yasağını ne zaman kaldırmayı düşünüyorsunuz?"