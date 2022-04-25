CHP’li Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu hakkında beraat kararı çıktı

CHP’li Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu hakkında 3 yıl hapis istemiyle açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Çervatoğlu hakkında beraat kararı verildi.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'nun yargılandığı davanın karar duruşması öncesi Fındıklı halkı adliyenin önünde toplanarak Çervatoğlu'na destek verdi.

Çervatoğlu ve arkadaşları, Rize'nin Fındıklı ilçesinde 3 yıl önce düzenlenen festivalde çıkan olaylarla ilgili görülen davada, “kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanma” suçlamasıyla, 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Açılan davanın karar duruşması bugün Pazar Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma öncesi Fındıklı halkı adliyenin önünde toplandı.