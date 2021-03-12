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CHP'li Erol ile AKP'li Güler arasında tartışma: Vatandaşlar evini kaybetmiş; maliyetse maliyet babanızın hayrına mı yapıyorsunuz?

“Tamam kardeşim devlet de yanında işte“

12 Mart 2021 13:34

Elazığ'a gelen TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Abdullahpaşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan deprem konutlarını ziyaret ettiği sırada CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler arasında tartışma çıktı. Erol, Güler'e “Maliyetse maliyet babanızın hayrına mı yapıyorsunuz?“ dedi. Güler de “Bu ne biçim konuşma. Maliyet... Tamam kardeşim devlet de yanında işte“ diye tepki gösterdi. 

Güler'in 'maliyet' sözlerine Erol “Tamam maliyet... Vatandaşlar evini kaybetmiş bir dinleyin“ karşlığını verdi. 

Elazığ Hakimiyet'te yer alan habere göre, TBMM'de temsil edilen beş siyasi partinin ortak önergesiyle kurulan Deprem  Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, Elazığ'da çalışmalarını sürdürüyor. Heyet bugünkü ziyaretleri kapsamında Sürsürü ve Abdullahpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi. Heyet, Abdullahpaşa Mahallesi'nde konutları incelediği sırada mağduriyetlerinin olduğunu ifade eden vatandaşlar ve sorunlarının dinlenilmesini istedi.

Vatandaşların taleplerinin geçiştirildiğini savunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile Deprem Araştırma Komisyonu Üyesi ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler arasında tartışma çıktı.

CHP Milletvekili Gürsel Erol, deprem konutlarının yapımında vatandaşların yıkılan evlerinin yerine yapılan konutların küçük olduğunu bundan dolayı vatandaşların mağduriyet yaşadıklarını belirtmesi üzerine TBMM Deprem Araştırma Komisyonu AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler tepki verdi. CHP Milletvekili Erol” Burada hak kaybı var. Devlet burada vatandaşlar için yaptırdığı konutları 25-30 metrekare daha büyük yapsaydı vatandaşlar mağdur olmayacaktı. Neticede bu konutları devlet yapıyor. Vatandaşta sorumluluklarını yerine getiriyor” dedi.

Erol, Güler'e “Maliyetse maliyet babanızın hayrına mı yapıyorsunuz?“ dedi. Güler de “Bu ne biçim konuşma“ diye tepki gösterdi. 

Diğer vekillerin tartışmayı yatıştırmaya çalışmanın ardından Deprem Komisyonu heyeti Aşağı Demirtaş Geçici Barınma Merkezi Konteyner Kentte depremzedeler ile bir araya geldi.

akpchpgürsel erolabdullah gürel

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