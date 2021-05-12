CHP'li Eren Erdem'in yanına gelen vatandaş: AKP’den istifa ettim, ailecek partinize üye olmak istiyoruz

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İstanbul Sancaktepe'de CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Muharrem Aydın ile beraber esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla bayramlaşan CHP PM Üyesi Eren Erdem, AKP'den istifa ettiğini ve CHP'ye üye olmak istediğini belirten vatandaşın görüntüsünü paylaştı.

Erdem'in yanına gelen vatandaş AKP'den istifa ettiğini ve ailecek CHP'ye geçmek istediklerini ifade etti. Vatandaş, "Neden diyeceksin; dinle sermaye yapan kişinin ne dini ne imanı olur" dedi.

Erdem o anları şu not ile paylaştı;

“Ben AKP’den istifa ettim, sizin partinize üye olmak istiyorum...” Sancaktepe’deyiz. Samandıra’da yurttaşlarımızla beraberiz. Buyrun, hükümetin yaşadığı büyük paniğin sebebi bu..."