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CHP'li Eren Erdem: İktidar değiştiğinde bana yapılanlar eğer bir Adalet ve Kalkınma Partili'ye yapılırsa gider o mahkemeye kendimi zincirlerim

"Gelecek seçimlerde iktidarın değişeceğine eminim"

10 Eylül 2021 21:37

CHP PM üyesi Eren Erdem "İktidar değiştiğinde bana yapılanlar eğer bir AK Partili'ye yapılırsa namusum ve şerefim üstüne gider o mahkemeye kendimi zincirlerim" dedi. 

Gazeteci Adem Metan'ın Youtube kanalındaki yayına katılan Erdem şunları söyledi;

"Gelecek seçimlerde iktidarın değişeceğine eminim. Bizi izleyen herkes de bunun tanığı olsun. Benim cezaevimde haksız yere yattığım hukuken tescillendi. İktidar değiştiğinde bana yapılanlar, linçler, iftira kampanyaları eğer bir Adalet ve Kalkınma Partili'ye yapılırsa, yani haksız yere, namusum ve şerefim üstüne gider o mahkemeye kendimi zincirlerim. Zaten zulüme zulümle muamele yapılamaz. Kendi taraflı mahkemelerimizi yaratmak için değil sopayı kırmak için siyaset yapıyoruz."

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