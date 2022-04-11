CHP'li Erdoğdu'dan otobüsün camını kırdığı anlara ilişkin açıklama: Tutuklu çocuklara çok kötü davrandılar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 2015 yılının 1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınan eylemcileri emniyete götüren otobüsün camını kırdığı görüntüler için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğdu, "Tutuklu çocuklara çok kötü davrandılar… Kız çocukları çıplak aradılar… Hepsi öğrenci… O gece hayatımın en kötü gecelerinden biriydi… Sonra kamu malına zarar vermekten dava açıldı ve 11 ay hapis cezası aldım… Olanlardan utanıyor muyum? Asla… Sadece üzülüyorum…” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 2015 yılı 1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınan eylemcilerin emniyete götürüldüğü otobüse binmek istedi. Otobüse alınmayan Erdoğdu, yumruk atarak aracın camını kırdı.

Görüntülerin sosyal medyada sık sık gündeme gelmesinden dolayı hesabından yaptığı paylaşımla açıklamada bulunan Aykut Erdoğdu, otobüs şoförünün aracı üzerine sürdüğünü belirterek “Otobüste çocuklara insanlık dışı muamele var… Otobüse binip yanlarında durmak istiyorum” diye yazdı.

Erdoğdu’nun açıklaması şöyle;

"Olanlardan utanıyor muyum? Asla"

“Sürekli bu videoyu paylaşıp duruyorlar… Utanacağımı düşünüyorlar… 1 Mayıs’tı… Çocukları tutuklamışlar… Hepsi ters kelepçeli… Otobüste çocuklara insanlık dışı muamele var… Otobüse binip yanlarında durmak istiyorum… Otobüsü süren şoför aracı üzerine sürdü… Ve küfür etti… O ruh haliyle otobüsün camına vurdum ve cam kırıldı… Elim kanlar içinde kaldı… Otobüsler hareket etti… Emniyete gitti… Ben de peşlerinden gittim… Saatlerce ters kelepçe ile araçta bekletildiler… Tutuklu çocuklara çok kötü davrandılar… Kız çocukları çıplak aradılar… Hepsi öğrenci… O gece hayatımın en kötü gecelerinden biriydi… Sonra kamu malına zarar vermekten dava açıldı ve 11 ay hapis cezası aldım… Olanlardan utanıyor muyum? Asla… Sadece üzülüyorum…”