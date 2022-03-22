CHP’li Erbay: Orman işçileri de şehit sayılmalı

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada "Orman işçileri de şehit sayılmalı" dedi. Erbay, orman yangınlarına karşı mücadele ederken hayatını kaybeden orman çalışanlarının da şehit sayılması ve ailelerinin şehitlik haklarından yararlanmasını sağlamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi verdiğini açıkladı.

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile ilgili açıklamada bulundu. Orman çalışanlarının gününü kutlayan Erbay sözlerine “Ormanlarımız milli değerlerimiz, milli varlığımızdır. Ormanlarımız vatandır. Ormanlarımızı korumak için canla başla mücadele eden tüm ormancılarımızın Dünya Ormancılık Günü’nü kutluyorum” ifadeleriyle başladı.

Dünya’da yaşanan küresel ısınma ve iklim krizinin en önemli sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Erbay, bu krizin ve emisyon salınımının çaresinin orman varlığını arttırmak olduğunu söyledi.

Orman varlığını korumak ve geliştirmek için tüm dünyanın politikalar oluşturduğunu ve projeler geliştirdiğini belirten CHP’li vekil, “Tüm dünya küresel ısınma ve ilkim krizine karşı orman varlığını korumak ve artırmak için bütçe ayırmaktadır. Bizim de orman varlığımızı korumak ve geliştirmek için kapsamlı bir orman politikası oluşturmamız gerekmektedir. Ancak yanlış politikalar nedeniyle çıkan orman yangınlarına bile zamanında müdahale edilemiyor. Geçen yıl çıkan orman yangınlarında binlerce hektar ormanlık alan yandı doğal hayat yok oldu” dedi.

"Bu konuya orman vatandır şiarıyla bakalım ve bu yasa teklifini acilen gündeme alalım"

Orman yangınları ile mücadele ederken hayatını kaybeden orman çalışanlarının şehit sayılmaları ve ailelerinin şehitlik haklarından yararlanması için TBMM’ye kanun teklifi verdiğini açıklayan CHP’li Erbay şunları kaydetti;

"Ormanlarımızı korumak için canla başla mücadele eden orman işçilerimizi kaybediyoruz. Geçtiğimiz sene dört orman işçimiz yangınlarla mücadele sırasında hayatını kaybetti. Nasıl ki bu vatanı savunurken hayatını kaybeden asker ve polisimiz şehit sayılıyorsa ormanlarımızı korurken hayatını kaybeden orman işçilerimiz de şehit sayılmalı ve aileleri şehitlik haklarından yararlanması gerekmektedir. Bunun konuda hazırladığım yasa teklifini TBMM’ye sundum. Buradan AKP iktidarına sesleniyorum. Ormancılık haftasında ormanlara gerçekten değer verdiğinizi, bu milli değerlere sahip çıktığınızı göstermek için verdiğimiz bu kanun teklifini gündeme alalım. Ormanları korumak için hayatını kaybeden işçilerimize ve ailelerine vereceğimiz en güzel hediye bu kanunun kabul edilmesidir. Aileler dört gözle bu kanunun kabul edilmesini beklemektedir. Bu konuya orman vatandır şiarıyla bakalım ve bu yasa teklifini acilen gündeme alalım."