CHP'li Erbay: Enerji Bakanlığı, zeytinlikleri yok edebilmesi için maden şirketlerinin önünü açtı

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Maden Yönetmeliği’nde yaptığı değişikliğe tepki gösterdi. Maden sahaları için yüzlerce yıllık zeytinliklerin yok edileceğini söyleyen Erbay, “Bu yönetmelik değişikliği ile maden sahaları ile zeytinlik alanlar aynı bölgede olursa zeytinlikler kesilebilecek. Enerji Bakanlığı, zeytinlikleri yok edebilmesi için maden şirketlerinin önünü açtı. Bir kaç yıllık maden rezervi için gelecek kuşaklara miras bırakacağımız bu zeytinlikleri yok etmek yanlıştır” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Maden Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldığına dair kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Bakanlık tarafından yapılan yönetmelik değişikliğine tepki gösteren CHP’li Erbay, “Bu zeytin ağaçları yüzyıllardır atalarımızı dedelerimizi doyurdu. Bir kaç yıllık maden rezervi için torunlarımızı da doyuracak bu zeytinlikleri yok etmek yanlıştır. Bu alanları öldürmeyin” dedi.

Bakanlık kararında “kamu yararı" gerekçesinin ileri sürüldüğünün altını çizen Erbay, ''Birkaç yandaşa rant sağlamak uğruna yüzlerce yıldır emek verilerek, alın teri ile yetiştirilen, atalarımızı dedelerimizi doyuran ve yarın gelecek kuşakları doyuracak olan zeytinlikleri kesmenin neresi kamu yararıdır'' diye sordu.

''Ülkemizin tarımsal üretimi her geçen gün azalıyor, kendi kendine yeten bir ülkeyken şimdi en temel gıda maddelerini bile ithal eden bir duruma düştük'' diyen CHP’li vekil şunları kaydetti;

“Meşhur bir Kızılderili atasözü var. 'Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.' İşte tam da bu duruma getirildi ülkemiz. Bereketli Anadolu topraklarında her türlü tarımsal üretim yapılabilirken bugün buğdaydan, mercimeğe kadar neredeyse her şeyi ithal eder duruma geldik. Bu durumun sürdürülemeyeceği artık açık bir şekilde ortada. Tüm dünya tarımsal üretimini artırırken ülkemizde tarımsal üretim her geçen gün azalıyor. 2021 yılında yaklaşık 20 milyar dolar tarımsal ürün ithalatı yapıldı. Tarımsal potansiyeli yüksek, her ürünün yetiştiği, iklimi, coğrafyası, ürün çeşitliliği olan bir ülkenin bu kadar tarımsal ürün ithalatı yapması kabul edilemez.

''Bakanlığın aldığı bu kararla zeytinlikler rant uğruna yok edilecektir''

Bakanlığın aldığı bu kararla zeytinlikler rant uğruna yok edilecektir. Ülkemiz dünyada en önemli zeytin üreticisi ülkelerden birisidir. Türkiye zeytinyağı üretiminde dünyada ilk beş ülke içinde yer almaktadır. Tarım ve orman bakanı yaptığı açıklamada 2021 yılında zeytin üretiminin 1.7 milyon ton, zeytinyağı üretiminin ise 236 bin ton olacağını açıklamıştır. En çok yağlık zeytin üreten üç il Aydın Balıkesir ve Muğla’dır. Ancak Bakanlığın bu kararıyla madenler için zeytinlikler kesilecektir.

''Bu kararın bugün yayınlanması da manidardır''

Bakanlığın kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Bugünün Muğla halkı için ayrı bir anlamı var. Muğla’nın doğa harikası Milas İkizköy yakınındaki 740 dönümlük Akbelen ormanları kesilerek kömür ocağı yapılmak isteniyor. Bu ormanlar için yöre halkı, çevreciler, doğaseverler, sivil toplum kuruluşları uzun zamandır direniyor. Bugün Akbelen ormanlarında keşif yapılması için bilirkişi heyeti incelemelerde bulunacak. Bu kararın bugün yayınlanması da manidardır.

AKP iktidarının bir avuç yandaşı zengin etmek için doğamızı ve geleceğimiz yok etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yaşamımızı ve yarınlarımızı bu rant politikalarından korumak için mücadele edeceğiz. Bakanlığın bu kararını yargıya taşıyacağız. Hiçbir şey çocuklarımıza bırakacağımız bu mirastan daha değerli değildir.''