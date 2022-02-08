CHP'li Erbay'dan Bakan Pakdemirli’ye: Bu parayla ormanları nasıl koruyacağız, yangınları nasıl engelleyeceğiz?

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, geçen yıl 8 milyar TL harcanan orman yangınlarıyla mücadeleye bu yıl 5 milyar 400 milyon TL bütçe ayrıldığını söyledi. Erbay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, “Bu para, neden 5 milyar 400 milyon liraya indirildi? Bu parayla bu ormanları nasıl koruyacağız? Bu yangınları nasıl engelleyeceğiz” diye sordu.

Erbay, Muğla’daki bir ormanlık alanda bugün yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılına ilişkin performans programına göre, orman yangınlarıyla mücadeleye bu yıl 5 milyar 400 milyon lira bütçe ayrıldığını belirtti. Orman yangınlarıyla mücadele için geçen yıl 8 milyar lira harcandığını anımsatan Erbay, şunları söyledi:

“Bu güzelim ormanlarımız yanmasın diye çok mücadele ettik. Muğla’nın bu güzel ormanlarına sahip çıkmak için orman çalışanlarımızla, gönüllülerimizle, belediye personelimizle bütün yaz büyük bir mücadele vermiştik. Ama sadece gönüllülerin, bizlerin mücadelesiyle bu ormanları korumamız mümkün değil. Devletin, yeterli kaynağı buraya ayırması gerekiyordu."

"Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, kendi hava filosunu kurmak zorundadır"

Erbay sözlerine şöyle devam etti:

"2022 yılı Orman Genel Müdürlüğü’nün performans programı açıklandı. Bu performans programında, orman yangınlarının söndürülmesiyle ilgili harcanacak para, maalesef sadece 5 milyar 400 milyon lira. Bu para, geçen yıl 6 milyar 837 milyon olarak açıklanmış ve toplam 8 milyar para harcanmıştı. Orman Bakanı’na soruyoruz; 8 milyar lira geçen sene harcanan bu para, neden 5 milyar 400 milyon liraya indirildi? Bu parayla bu ormanları nasıl koruyacağız? Bu yangınları nasıl engelleyeceğiz? Daha hala uçak ihalesi yapılamadı, helikopter ihalesi yapılamadı. Buradan defalarca söylemiştik. Daha önce de söyledik; ‘Uçak kiralayarak, helikopter kiralayarak bu yangınları söndüremeyiz’ demiştik. Siz hala uçak kiralamayla ilgili, helikopter kiralamayla ilgili ihalelerden, süreçten bahsediyorsunuz.

Zaman yaklaşıyor ve her zaman söyledik; kiralanarak da bu yangınların engellenmesi mümkün değil, ormanların korunması mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, kendi hava filosunu kurmak zorundadır. Kendi yangın filosunu kurmak zorundadır ama Orman Genel Müdürlüğü’nün performans programında açıklanan bu 5 milyar 400 milyon lira ile hava filosunu, uçak filosunu Türkiye Cumhuriyeti’nin kurması mümkün değildir. Kiralanarak bu çözüm olamaz. Buradan sayın Tarım ve Orman Bakanı’na soruyoruz; bu 8 milyar harcanan para, neden 5 milyar 400 milyon liraya indirildi? Bu parayı nereye harcayacaksınız? Bu 5 milyar 400 milyonla bu ormanların korunması mümkün değildir. Gelin, bu kiralama yönteminden vazgeçin. Uçak satın alalım, hava filomuzu kuralım. Bu 8 milyarın 5 milyara neden düştüğünü sayın Tarım ve Orman Bakanı’nın açıklaması bekliyoruz.”