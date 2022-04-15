CHP’li Erbay: Çimento fabrikasının Muğla'nın göbeğine hançer gibi saplanmasını istemiyoruz

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay Muğla'nın Menteşe ilçesinde Bayır Mahallesi’nde kurulması planlanan çimento fabrikasının çevreye geri dönülmez zararlar vereceğini söyleyerek tepki gösterdi.

Sivil toplum örgütleri, çevreciler ve yurttaşlar tarafından Bayır Mahallesi’nde çimento fabrikası kurulması için verilen ÇED olumlu kararının iptali için başlatılan imza kampanyası sona erdi.

Toplanan imzaların Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne teslim edilmesinin ardından Menteşe Kent Konseyi, MUÇEP Menteşe Meclisi, Deştin Çevre Platformu, Bayır Çevre Komitesi ve Eğitim-Sen Muğla Şubesi tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay da basın açıklamasına katıldı.

Menteşe Kent Konseyi temsilcisi Alev Öztürk'ün yaptığı açıklamanın ardından söz alan CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay projenin yanlış bir proje olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı’na bu projenin derhal iptal edilmesi için çağrıda bulundu.

Yatırımlara karşı olmadıklarını ancak yapılan yerin yanlış olduğunu belirten CHP’li Erbay, şunları kaydetti:

"Muğlalılar olarak bu güzelliği yarınlara bırakmak için mücadele veriyoruz"

"Muğla'mız cennet bir il, dünyanın cennet bir köşesi. Tarımı ve turizmi ile ülkemize önemli katma değer sağlamaktadır. Muğlalılar olarak bu güzelliği yarınlara bırakmak için Muğla'nın her köşesinde mücadele veriyoruz. Bayır'da yapılmak istenen çimento fabrikası doğamıza ve su kaynaklarımıza geri dönüşü olmayan zararlar verecektir."

"Muğla'nın göbeğinde çimento fabrikası yapmak yanlıştır"

"Buraya fabrika yapılmasına izin verenlerin vicdanına sesleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına seslenmek istiyoruz. Bu proje yanlıştır. Muğla'nın göbeğinde çimento fabrikası yapmak yanlıştır. Doğru bir proje değildir. Çevre Şehircilik Bakanı televizyonlarda Bodrum'da kaçak olduğu için yıkılan evlerin fotoğraflarını gösteriyordu. Çevre Şehircilik Bakanı'na sesleniyorum. Bodrum için gösterdiğiniz duyarlılığı Bayır'daki çimento fabrikası içinde göstermenizi bekliyoruz. Artık gelişmiş ülkelerde çimento fabrikası açılmıyor, çimento fabrikaları da kapatılıyor. Biz yatırıma karşı değiliz. Çimento fabrikası açılabilir mi? Evet, açılabilir. Muğla'nın göbeğine hançer gibi çimento fabrikasının saplanmasını istemiyoruz."

"Bu fabrikadan çıkacak kimyasal maddeler barajlara dolayısıyla bölgedeki tarım arazilerini sulayan sulara karışacak"

"Çimento fabrikasının kurulması planlanan bölgede 2 tane baraj bulunmaktadır. O barajlardan gelen suyla bölgedeki tarım arazileri sulanmaktadır. Bu fabrikadan çıkacak kimyasal maddeler barajlara dolayısıyla bölgedeki tarım arazilerini sulayan sulara karışacak. Ayrıca insanlar etkilenecek. Bu fabrikaya nasıl ÇED olumlu raporu verildi anlamak mümkün değil."

"Sayın Cumhurbaşkanına, Çevre Şehircilik Bakanına sesleniyorum"

"Sayın Cumhurbaşkanına, Çevre Şehircilik Bakanına sesleniyorum. Bayır'daki çimento fabrikası projesi iptal edilmelidir. Bu projeye bölge halkı karşı. Projenin iptal edilmesi için toplanan binlerce imzayı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim ettik. Dikkate almalarını bekliyoruz. ÇED raporu tekrardan incelenmeli ve iptal edilmelidir."