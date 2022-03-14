CHP’li Erbay: Bu virüs gece 12’den sonra bulaşmaya çıkmıyor, müzik yasağı derhal kaldırılmalıdır

CHP'li milletvekili Burak Erbay ''Bu virüs gece 12’den sonra bulaşmaya çıkmıyor, müzik yasağı derhal kaldırılmalıdır'' dedi.

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, gece yarısından sonra uygulanan müzik yasağı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Müzik yasağının sorumlusu sayın Cumhurbaşkanıdır. Madem maske takma zorunluluğu kalktı, HES kodu uygulaması kalktı o zaman müzik yasağı da kalksın. Bu virüs gece 12’den sonra bulaşmaya çıkmıyor” diye konuştu.

Erbay, ''Marmaris'ten Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, milyonlarca insan turizmden ekmek yemektedir. Artık bu yasaklar kalkmak zorundadır. Zaten müzik belli bir saatten sonra başlar, bu sektörün devam etmesi bu yasağın kalkması ile mümkündür'' ifadelerini kullandı.