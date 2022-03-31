CHP’li Erbay: AKP yeter artık elini Akbelen'den çek, kirli elini Muğla'dan çek

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy’de bulunan Akbelen ormanında maden sahası açılması için zeytin ağaçlarının kesilmesine yeniden başlandığını belirterek duruma tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Meclis'te yaptığı konuşmayı yayınlayan Erbay paylaşıma "AKP yeter artık elini Akbelen'den çek, kirli elini Muğla'dan çek" notunu düştü.

Konuyu TBMM Genel Kurul gündemine taşıyan Erbay, “Biz, AKP'nin Muğla'mızdaki talan projelerine karşı bu toprakları savunmak için oradan oraya koşmaktan bıktık. AKP, plajlarımızdan ne istiyor, koylarımızdan ne istiyor, ormanlarımızdan ne istiyor? Siz nasıl insanlarsınız? Artık yeter” dedi.

Akbelen ormanlarında zeytin ağaçlarının kesimine yeniden başlanması üzerine bölgeden sürekli telefon aldıklarını dile getiren CHP’li Erbay şunları kaydetti;

"Hukuksuz bir yönetmeliğe dayanarak doğamız katlediliyor"

"Akbelen ormanlarında bugün ağaçların kesimine yeniden başlanmış. Sabah saatlerinden bu yana Milas'tan, İkizköy'den telefonlar geliyor. İnsanlar ağlayarak zeytin ağaçlarının yeniden kesilmeye başladığını aktarıyor. Bir avuç maden için 100 yaşındaki zeytin ağaçları yok ediliyor. Hukuksuz bir yönetmeliğe dayanarak doğamız katlediliyor. Bu uygulanan yönetmelik kanuna aykırı, yönetmeliğin gereğini bile yerine getirmiyorlar. Tarım Bakanlığı’ndan alınan bir izin yok, kamu yararı yok. Bu proje yanlıştır, bu yönetmelik iptal edilecektir."

"Bölgenin su kaynakları yok edilecek"

"Bodrum'a giden içme suyu bu bölgeden geçiyor. Bu alanda maden sahası açılmasıyla binlerce insanın kullandığı su kaynakları yok olacak. Muğla’ya her yıl milyonlarca insan geliyor ve mevcut durumda su kaynakları yetersiz kalıyor. Buna rağmen ormanlar ve yeraltı kaynakları yok ediliyor. Bu ormanlara sahip çıkılmazsa birkaç yıl sonra Bodrum’a gelen misafirlerimiz su bulamayacaklar. Eğer bu şirketler istedikleri faaliyetleri yürütürlerse, kömür havzası diye yerin altına inerlerse yerin altındaki su kaynakları yok olacaktır. Görünenin ötesinde çok daha büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız."

"Vatandaşlarımızı direniş nöbetine davet ediyoruz"

"Bodrum, Yatağan, Milas'taki hemşerilerimizi bu direnişe davet ediyoruz. Biz sonuna kadar topraklarımıza, ormanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Artık yeter. Muğla'yı talan projelerinizden vazgeçin. Gözünüz doymak bilmiyor ama biz topraklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz."