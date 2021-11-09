DP'li Enginyurt'tan AKP'li Yavuz'a: Atatürk'e kafir dediniz ya, sadece bundan dolayı bile sandığın dibini göreceksiniz

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Hiçbir şey olmasa bile Ali İhsan Yavuz’un dediği gibi, o camide toplanıp da abdest alıp namaz kılıp da, siz ki mavi gözlü adam Mustafa Kemal Atatürk’e zalim ve de kafir dediniz ya, sadece bundan dolayı bile sandığın dibini göreceksiniz” dedi

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dün yapılan partisinin il kongresine katıldı. Kongrede konuşan Enginyurt, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un, "Oylarımız ile Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor" açıklamasına tepki göstererek, “Dün AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, hani o bir şey oldu ama bir şey oldu diyen var ya. O da diyor ki Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermek büyük sevaptır. Artık anladılar ki gidiyorlar; sevaba, hayıra, hasenata sığındılar. Ama o kadar günah işlediniz ki sizi hiçbir sevap, hiçbir hayır kurtaramayacak. Hiçbir şey olmasa bile Ali İhsan Yavuz’un dediği gibi, o camide toplanıp da abdest alıp namaz kılıp da, siz ki mavi gözlü adam Mustafa Kemal Atatürk’e zalim ve de kafir dediniz ya, sadece bundan dolayı bile sandığın dibini göreceksiniz” dedi.

"Ayık kafalarla ülkeyi soydunuz"

Vatandaşların ekonomik sıkıntı yaşadığına da dikkat çeken Enginyurt, şunları söyledi:

“Hani dediniz ya iki ayyaş diye, o iki ayyaş dediklerinizin ayyaş olarak yaptıklarını, kurduklarını, bu ülkeye miras bıraktıklarını, ayık kafalarla çaldınız ya, soydunuz ya hesabını vereceksiniz. Tehdit ediyorlar, korkutuyorlar. Ne diyor ülkenin Cumhurbaşkanı. ‘Ben diyor muhalefetin yerinde olsam ülkeyi yönetmeye talip olmazdım’. Ne yapsaydık Recep Tayyip Erdoğan? Bir 20 yıl daha 5 maaş, 10 maaş verdiğin yalakalarına hizmet için sana iktidara devam mı deseydik? Yediğin kul haklarına devam mı deseydik. Talana, vurguna, soyguna devam deyip iktidarı sana mı bıraksaydık!

20 yıl boyunca yönettin ülkeyi. Eski Türkiye yeni Türkiye ayırdın bu ülkeyi. 20 yıl sonra geldiğin noktada bir bak ülkene diyeceğim, ama bakamıyorsun. Çünkü A Haber’den başka kanal izlemiyorsun. Etrafındaki dalkavukların söylediğinden başka laf dinlemiyorsun. Sokağa çıkmıyorsun, milleti duymuyorsun. Bu milletle üstüne üstelik bir de dalga geçiyorsun. ‘Memlekette aç mı varmış diyor millet açmış bırakın bu işleri diyor; millet açsa muhalefet doyursun. Herkesin 2-3 arabası var, kapıcının bile altında arabası var…’

Aslında doğru söylüyor, herkesin arabası var zannediyor. Sarayın penceresinden bakınca 5 maaşlı danışmanlarının saray meydanındaki binlerce arabasını görünce herkesin arabası var sanıyor. Herkesin, kapıcının dahi arabası var diye bizimle kafa buluyor. Yetmiyor, nankörlük yaptığımızı söylüyor. Almanya’da, Amerika’da İngiltere’de raflar boş hamdolsun Türkiye’de raflar dolu... Biri de çıkıp demiyor ki Cumhurbaşkanı, Almanya’da Amerika’da para var, rafları boşaltıyorlar. Türkiye’de açlık var açlık, markete gidemiyorlar.”

"Seçimi kaybedecekler, tıpış tıpış gidecekler"

İktidarın verdiği sözleri hatırlatan Enginyurt, “3 yıl önce söz verdi, 3600 ek göstergeyi çözmek namus diye. 3 yıl önce söz verdi emeklilere intibak yasasını çıkaracağız bu maaşla geçinilmez diye. 3 yıl önce 5 yıl önce söz verdiler. 4447 sayılı yasa ile hakları gasp edilen Emeklilikte Yaşa Takılanların hakkını vereceğiz dediler. Verdiler mi? Vermediler. Vermedikleri gibi seçim kaybetsem de vermiyoruz dediler. Recep Tayyip Erdoğan artık seçim kaybedeceksin ve gideceksin Allah’ın izniyle. Korku yaratıyorlar. Diyorlar ki bunlar seçim kaybetse de gitmez. Bunlar bir şey çıkarır. Sizin de aranıza böyle duyguları yerleştirerek güçlenmeye çalışıyorlar. Seçimi kaybedecekler ve Allah’ın izniyle tıpış tıpış gidecekler. Böyle korku falan yok, korkunun ecele faydası da yok” diye konuştu.

"Kul hakkı yiyenlerle ittifak yapmayacak"

Soruyorlar bize; Demokrat Parti Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı, hangi ittifakla olacak? Demokrat Parti bir ittifakta olmayacak, ittifakta olmayacağı ittifakın adı da şudur: Kul hakkı yiyenlerle ittifak yapmayacak. Yolsuzluk hırsızlık değildir diyenlerle ittifak yapmayacak. Pudra şekeri içtim diyen kokain çekici şerefsizlerle ittifak yapmayacak. Mustafa Kemal Atatürk’e, İsmet İnönü’ye ‘iki ayyaş’ deyip Atatürk’e zalim ve kafir diyen dinsizlerle ittifak yapmayacak. Demokrat Parti mafya babasından aylık 10 bin dolar maaş alan, milletin hakkını yiyen, kul hakkı, yetim hakkı yiyenlerle ittifak yapmayacak. Demokrat Parti; yollar, köprüler yaptık diyerek milyonlarca dolar parayı çarçur edip 5 milyon EYT’linin hakkını vermeyenlerle ittifak yapmayacak. Demokrat Parti, 3600 göstergeyi söz verip yerine getirmeyenlerle ittifak yapmayacak. Demokrat Parti; infaz koruma memurunun hakkını vermeyenlerle ittifak yapmayacak. Öğretmen ataması, sağlıkçı atamasında torpil yapıp kendi evlatlarını işe koyanlarla ittifak yapmayacak. Demokrat Parti, milletin istediği ittifakı, milletin ittifakını yapacak Allah’ın izniyle.”