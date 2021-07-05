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CHP'li Engin Özkoç'tan iktidara Tozkoparan çağrısı: Onları muhatap alın, karşınıza almayın

05 Temmuz 2021 13:32

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Tozkoparan Mahallesi kentsel dönüşüm mağdurları ile birlikte CHP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada, iktidara; “Onları muhatap alın. Karşınıza almayın, yanınıza alın. Ve bir an önce oturup, uzlaşın. Evlerini, yaşamlarını, geleceklerini ellerinden almayın” çağrısı yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Tozkoparan Mahallesi kentsel dönüşüm mağdurları ile birlikte CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı yaptı.

"Bu arkadaşlar kimseden bir şey istemiyorlar. Sahip oldukları şeyin kendilerine hakkıyla iade edilmesini istiyorlar. Yaşlılarıyla hastalarıyla mağdur bırakılmasın istiyorlar." diyen Özkoç, "Şimdi onların ellerinden bu hakkı almak isteyen iktidara seslenmek istiyorum. Danıştay’ın önüne gittiler. Ne için? Hak, hukuk, adalet için. Onlar CHP’nin önüne geldiler. Hak, hukuk, adalet için. Buradan iktidarın yetkililerine sesleniyorum. Yapmanız gereken te şey. Bir sözleşmeyi önlerine koyun. Haklarını anlatın. O sözleşmede onları borçlandırmayın. Çünkü onların evleriyle ilgili borçları yok. Yerinde dönüşüm yapın. Engelli ve hasta vatandaşlarımıza öncelik tanıyın. Bitirme süresini, bu sözleşmeye koyun. Nasıl yapılacağını, ne kadar süreçte bitirileceğini bildirin. Onları muhatap alın. Karşınıza almayın, yanınıza alın. Ve bir an önce oturup, uzlaşın. Yerel yönetimleri dışlamayın, milleti dışlamayın, insanları dışlamayın. Vergilerini ödediler, askerlik görevlerini yaptılar. Kendi alın terleri ile ev sahibi oldular. Evlerini, yaşamlarını, geleceklerini ellerinden almayın" diye konuştu. 

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