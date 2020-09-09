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CHP'li Engin Özkoç'tan Erol Mütercimler'e sert tepki

"İnsanlarımızı, bölgelerimizi birbirinden ayırmaya çalışan her kimse onun canı cehenneme"

09 Eylül 2020 17:23

CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Erol Mütercimler'in katıldığı bir televizyon programında Sakarya'da yaşayanlarla ilgili 'kalpleri kırılsa da canları cehenneme' sözlerine, "Bu ülkede insanlarımızı, bölgelerimizi, hayatlarımızı birbirinden ayırmaya çalışan her kimse onun canı cehenneme" diyerek yanıt verdi. Öte yandan Sakarya Barosu Bakanı Abdurrahim Burak ise, Mütercimler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Erol Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında "Bu Sakarya bölgesi, FETÖ'cülerin yuvalanması, hepsi oradan çıktı. Tarikatlar buradan çıkıyor. Bu Sakarya bölgesinde ne oluyor, niye burada, buradaki bu rezalet nedir? Sakarya bölgesinde oturanların kalbi kırılırsa da canları cehenneme, kırılsın, aynen öyle söylüyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Erol Mütercimler'in bu sözlerine sert çıktı. Özkoç, kendisinin de Sakarya'da doğduğunu, büyüdüğünü ve yaşadığını hatırlatarak, "Memleketim hakkında mesnetsiz konuşan, akıl, bilgi ve vicdan yoksunu kişiye sözüm var. 'Canları cehenneme' dediği yerden konuşuyorum. Bu ülkede insanlarımızı, bölgelerimizi, hayatlarımızı birbirinden ayırmaya çalışan her kimse onun canı cehenneme" dedi. 

Ayrıca imam hatip mezunları hakkındaki Mütercimler'in yorumu üzerine CHP'li Özkoç, "İmam-hatip mezunu kardeşlerimize de yönelik sözleri aynı şekilde içimi acıtıyor. Büyük terbiyesizlik, büyük hadsizlik. Biz bu ülkenin insanları biriz, birlikteyiz. Brilikte bir gelecek yaratacağız. Birliğimizi bozmaya çalışan kimseye geçit vermeyiz" diyerek tepki gösterdi. 

Suç duyurusunda bulunuldu

Öte yandan Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, sosyal medya hesabından, "Bir televizyon programında ifade özgürlüğü sınırını aşarak, şehrimizi kin ve nefret dolu sözlerle hedef alan, aşağılayan Erol Mütercimler’in gerekli cezayı alması için, bugün Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Süreci sonuna kadar takip edeceğiz" dedi. 

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