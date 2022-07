CHP'li Engin Özkoç: Herkes kendi yüreği ve aklındakini söyleyebilir ama nihai olarak saygı duyacağımız karar 6’lı masadan çıkacak

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Her CHP’linin yüreğinde Kemal Kılıçdaroğlu yatar. Herkes kendi yüreğindekini, aklındakini söyleyebilir ama bizim nihai olarak saygı duyacağımız karar 6’lı masadan çıkacaktır” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, KRT TV’de Çiğdem Akdemir’in sunduğu “Yakından Bakınca” isimli programda soruları yanıtladı. CHP’nin “Milletin Sesi” mitingini de değerlendiren Özkoç şunları söyledi:

"Her CHP’linin yüreğinde Kemal Kılıçdaroğlu yatar, her CHP’linin yüreğinde kendi genel başkanı yatar ama kararı verecek olan bu değildir, 6’lı masanın alacağı karadır. Siyasette bir araya gelen, birlikte yol yürüyen, ortak aklı masaya koyan, milleti için her türlü siyasi beklentiyi arkasında bırakmış bir masaya asla saygısızlık edemeyiz. Herkes kendi yüreğindekini, aklındakini söyleyebilir ama bizim nihai olarak saygı duyacağımız karar 6’lı masadan çıkacaktır."