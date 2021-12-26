CHP'li Engin Özkoç: Erdoğan, asıl haysiyetsizlik milletin parasını pul etmektir

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Sende haysiyet yok" sözlerine "Asıl haysiyetsizlik milletin parasını pul etmek, doları olan zenginlerin faizini millete ödetmektir" yanıtını verdi.

Gazeteci Semra Topçu'nun KRT TV'de yayınlanan Haftanın Panoraması programına konuşan Özkoç, şunları söyledi:

"Ey Recep Tayyip Erdoğan asıl haysiyetsizlik şudur; milletin parsını pul etmek haysiyetsizliktir. Dolarları olan zenginlerin faizini millete ödettirmek haysiyetsizliktir. Türkiye'de PKK ile masaya oturup da Habur sınır kapısın açmanlar haysiyetsiz insanlardır. Tank Palet Fabrikası'nı nitelikli dolandırıcıya peşkeş çekenler haysiyetsiz insanlardır. Ordunun kripto odasını dünyaya açanlar haysiyetsiz insanlardır. Abdullah Öcalan'ın kardeşini İstanbul seçimlerinde oy alacağım diye TRT'ye çıkartanlar haysiyetsiz insanlardır. Milletin gözünün içine baka baka kendi yandaşlarını dolar milyarderi yapıp da milleti yoksullaştıranlar haysiyetsiz insandır."

Özkoç, Meclis'e üç grup başkanvekili olarak araştırma önergesi verdiklerini hatırlatıp, "Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından önce ne söyleyeceğini bilenleri bilmek istiyoruz" dedi ve şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor insanlar dolarlarıyla koşuyorlar ve dolar birden düşüyor! Hayır böyle olmadı. 3 milyar dolar eksildi rezervler. Kim zenginleşti? Erdoğan’ın etrafındaki bir avuç insan."