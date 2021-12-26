T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Engin Özkoç: Erdoğan, asıl haysiyetsizlik milletin parasını pul etmektir

Özkoç, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine yanıt verdi

26 Aralık 2021 14:51

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Sende haysiyet yok" sözlerine "Asıl haysiyetsizlik milletin parasını pul etmek, doları olan zenginlerin faizini millete ödetmektir" yanıtını verdi. 

Gazeteci Semra Topçu'nun KRT TV'de yayınlanan Haftanın Panoraması programına konuşan Özkoç, şunları söyledi:

"Ey Recep Tayyip Erdoğan asıl haysiyetsizlik şudur; milletin parsını pul etmek haysiyetsizliktir. Dolarları olan zenginlerin faizini millete ödettirmek haysiyetsizliktir. Türkiye'de PKK ile masaya oturup da Habur sınır kapısın açmanlar haysiyetsiz insanlardır. Tank Palet Fabrikası'nı nitelikli dolandırıcıya peşkeş çekenler haysiyetsiz insanlardır. Ordunun kripto odasını dünyaya açanlar haysiyetsiz insanlardır. Abdullah Öcalan'ın kardeşini İstanbul seçimlerinde oy alacağım diye TRT'ye çıkartanlar haysiyetsiz insanlardır. Milletin gözünün içine baka baka kendi yandaşlarını dolar milyarderi yapıp da milleti yoksullaştıranlar haysiyetsiz insandır."

Özkoç, Meclis'e üç grup başkanvekili olarak araştırma önergesi verdiklerini hatırlatıp, "Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından önce ne söyleyeceğini bilenleri bilmek istiyoruz" dedi ve şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor insanlar dolarlarıyla koşuyorlar ve dolar birden düşüyor! Hayır böyle olmadı. 3 milyar dolar eksildi rezervler. Kim zenginleşti? Erdoğan’ın etrafındaki bir avuç insan."

Kemal KılıçdaroğluRecep Tayyip ErdoğanEngin Özkoç

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Şubat 2022

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul, bir emlak projesidir

Babacan: Başarının sırrını bir kere daha vereyim; güven

AKP'li Göksu: 2023'te Allah nasip ederse kendi doğalgazımız çıktığında Allah'ın izniyle o daha da düşecek

BAE’li sanatçı Hüseyin El Cesmi, 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısını seslendirdi

Arızalanan uçak otoyola acil indi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24