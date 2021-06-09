CHP’li Engin Altay, AKP’ye Sedat Peker'in iddialarını sordu

CHP’ Grup Başkanvekili Engin Altay Meclis’te yaptığı konuşmasında, suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarını ve itiraflarını AKP’li vekillere sordu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay “Bu 10 bin doları alan siyasetçinin adı açıklanmadığı müddetçe, hepimiz, AK Parti’nin saygıdeğer milletvekilleri dâhil, zan altındayız. Buna kimsenin hakkı yok. Bu Meclisin saygınlığına halel getirmeye ne Cumhurbaşkanının hakkı var ne İçişleri Bakanının hakkı var. Cumhurbaşkanı yerinde olmak istemezdim, bir tarafta İçişleri Bakanı örtülü şekilde cumhurbaşkanına aba altından sopa gösteriyor. Bir tarafta da suç örgütü yöneticisi cumhurbaşkanına aba altından sopa gösteriyor. Bakalım hangisine teslim olacak, hep birlikte göreceğiz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak, 10 bin dolar maaş aldığı iddia edilen siyasetçinin açıklanması gerektiğini, açıklanmadığı sürece Meclis çatısı altındaki tüm siyasetçilerin zan altında kaldığını belirtti.

Ziraat Bankası tarafından Demirören Medya’ya verilen 750 milyon dolar krediye ilişkin Altay, “Ben şimdi soruyorum: Demirören Ziraat Bankası’ndan aldığı kredileri ödedi mi, ödemedi mi? Soru net. Bunun cevabı da bir kelime. Bir şey soruyorum: AK Parti MKYK üyesinin bagajına suç örgütleri çantalarla para koydu mu, koymadı mı? Tek kelimelik cevabı var. Biden görüşmesi öncesinde, video yayınlayan kişiden susması istendi mi, istenmedi mi?" diye sordu.