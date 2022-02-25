CHP'li Emre'den iktidara Ukrayna eleştirisi: Meclis'ten her türlü bilgi saklanıyor

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesine ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda; “Ukrayna’daki yeni durum karşısında Türkiye’nin savunma sanayisi hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak? Bunla ilgili ne önlem aldınız, biriniz çıkın şurada anlatın. Savunma sanayisi alanında Ukrayna ile çok ciddi iş birlikleri gündemdeydi bunlar ne olacak, başınızı öne eğmeyin, bu sorulara yanıt verin arkadaşlar” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, dün TBMM Genel Kurulu’nda; Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesini değerlendirdi. Emre, şunları söyledi:

“Biz bugün Ukrayna savaşını konuşuyoruz. Değerli arkadaşlarım nasıl konuşuyoruz? Şu ekranda KKTC ile imzalanan kültürel iş birliği anlaşmamız yazıyor. Meclis’te lütfedip iktidar partisi, Cumhurbaşkanını ya da ilgili bakanları getirip burada bir genel görüşme açmıyor. Meclis’ten her türlü bilgi saklanıyor, Meclis’e hiçbir bilgi verilmiyor. Benden önce konuşan değerli AK Partili arkadaşım da Ukrayna üzerine konuştu. Nasıl bir madde üzerinde konuştu, KKTC ile anlaşmanın ikinci maddesi üzerinde konuştu. Böyle bir ortamdayız. Türkiye’nin demokrasi düzeyi budur. Milletvekilleri Türkiye’nin meseleleri hakkında konuşamamaktadır.

Ukrayna’daki yeni durum karşısında Türkiye’nin savunma sanayisi hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak. Bunla ilgili ne önlem aldınız, biriniz çıkın şurada anlatın. Bize hatıralarınız anlatmayın, geleceğini anlatın Türkiye’nin. Savunma sanayisi alanında Ukrayna ile çok ciddi iş birlikleri gündemdeydi bunlar ne olacak, başınızı öne eğmeyin, bu sorulara yanıt verin arkadaşlar.”