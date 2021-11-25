CHP'li Emre'den Bakan Gül'e Soylu sorusu: Genel Başkanınıza ‘Kardeşim, bir bakan böyle yapamaz' diyor musunuz?

TBMM Adalet Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Zeynel Emre, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili; “Hukuku dinlemeyin, hukuk arkadan gelsin’ diyor, hakaret ediyor, suçlu ilan ediyor, hedef gösteriyor. Siz bunlara şahit olan bir hukuk insanı olarak bu rahatsızlığınızı gidip de kendi Genel Başkanınıza ‘Kardeşim, bir bakan böyle yapamaz, bu şekilde adaleti sağlayamayız’ diyor musunuz” sorularını yöneltti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Adalet Bakanlığı’nın 2020 yılı kesin hesabı ve 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeleri sürüyor. Komisyonda söz alan CHP Grubu Sözcüsü Zeynel Emre, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sorusu sordu.

Bakan Gül'e Bakan Soylu ile söz düellosuna girdiğini hatırlatan CHP'li Emre, "Biz hepimiz biliyoruz ki siz ona cevap veriyorsunuz, o size cevap veriyor; âdeta bir Türk filmi vardı ya Çiçek Abbas, orada Çiçek Abbas ile Şakir'in düellosu gibi biz bunu izliyoruz. Aynı Bakan, daha önce bir başka Bakana da herkesin gözü önünde omuz atmıştı, buna da şahit olmuştuk. Kendi memurlarına talimat veriyor ‘gerekirse kol kırın’ diyor, herkesin gözü önünde. ‘Hukuku dinlemeyin, hukuk arkadan gelsin’ diyor, hakaret ediyor, suçlu ilan ediyor, hedef gösteriyor; bütün bunları tüm Türkiye'nin gözü önünde yapıyor. Siz bunlara şahit olan bir hukuk insanı olarak bu rahatsızlığınızı gidip de kendi Genel Başkanınıza ‘Kardeşim, bir bakan böyle yapamaz, böyle devam edemeyiz. Ülkede biz bu şekilde adaleti sağlayamayız’ diyor musunuz?" diye konuştu.